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SON DAKİKA1220 test, 4 pozitif vaka

1220 test, 4 pozitif vaka

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Bakan Pilli:Toplam 1220 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi
1220 test, 4 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1220 olduğunu, 4  pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 5 kişinin taburcu edildiğini  açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif 4 vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

5  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1220     

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 76.975 

Toplam Vaka Sayısı- 162   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 126 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 32           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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