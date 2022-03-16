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125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulacak

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Bakanlar Kurulu, 125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulmasına karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulacak

Bakanlar Kurulu, 125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulmasına karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Fasıl 60 Orman Yasası'nın altında yapılan "Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Tüzüğü" uyarınca Orman Dairesi Müdürlüğü bünyesinde  "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Nisan - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında görev yapacak Yangın Hazır Kuvvet Ekibi, mevsimlik işçi statüsünde 125 kişiden oluşacak ve gerekli ödenek Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesi 2022 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Kısmi Mesai Çalışanların Ücretleri" kaleminden karşılanacak.

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