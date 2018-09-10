Tatlısu Belediyesi’nin düzenlediği 13. Harnup Festivali dün akşam sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün gece finalde, Ankaralı Yasemin sahne aldı. Sanatçı izlemeye gelenleri eğlendirirken, kendi repertuvarının yanı sıra, Kıbrıs’a ait “Mağusa Limanı” adlı eseri de seslendirdi.

Final gecesinde Ankaralı Yasemin’e anı hediyesini takdim eden Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan konuşmasında sanatçıya, belediye çalışanlarına, tüm katılımcı ve sponsorlara ve ayrıca Final Organizasyon’a başarılı bir organizasyon yaşattıkları için teşekkür etti.