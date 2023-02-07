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13 kişiden oluşan gönüllü kurtarma ekibi Adıyaman’a ulaştı

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Adıyaman'da Kıbrıslı Türk öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmalarına 13 kişiden oluşan gönüllü kurtarma ekibi de dahil oldu.
13 kişiden oluşan gönüllü kurtarma ekibi Adıyaman’a ulaştı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'da Kıbrıslı Türk öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarına 13 kişiden oluşan gönüllü kurtarma ekibi de dahil oldu.

Gönüllü kurtarma ekibinin şu sıralar Adıyaman’a ulaştığı öğrenildi.

13 kişilik gönüllü ekip ise şöyle: Eral Osmanlar, Tayfun Çanakcı, Süleyman Sakallı, Adilcan Meraklı, Nevzat Akçagil, Ramadan Yarkan, Kemal Soybir, Melda Özden, Cevdet Çağlar, Bulut ibrahimoğluları, Emir Durak, Ekrem Barkınelidemir, Ahmet Cepeoğlu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tüm yoğun çalışmalara rağmen öğrencilere henüz ulaşılamadığını açıklamıştı.

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