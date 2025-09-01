134 kaçak yakalandı!

29, 30 ve 31 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen devriye ve kontrollerde; halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar, pansiyonlar, işçi lojmanları, bahis evleri ve eğlence mekânları denetlendi.

Yapılan denetimlerde, ülkede yasal statüsü bulunmadığı halde izinsiz ikamet ettiği belirlenen 134 kişi tutuklandı ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulanarak, ikamet izinsiz şahısların yanı sıra diğer suçların da tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin yapılacağı belirtildi.