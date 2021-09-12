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134 vaka!

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"Toplam 10.478  test yapıldı, 91'i yerel 134 pozitif vakaya rastlandı, 212  kişi taburcu edildi" 
134 vaka!

12 Eylül 2021 

"Toplam 10.478  test yapıldı, 91'i yerel 134 pozitif vakaya rastlandı, 212  kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.478 olup, 91'i yerel 134 pozitif vakaya rastlanmış, 212 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 38 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 91 kişi ise yerel vakadır. 

24 kişi Lefkoşa, 35 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 7 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

12 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.478  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 134 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 38 

Yerel Vaka Sayısı: 91 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 212 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .588.785 

Toplam Vaka Sayısı: 18.082  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.251 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1760 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1580 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 109 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 71 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 297 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 602  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 342 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4839 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 47.650

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