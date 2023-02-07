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14 tırlık yardım malzemesi afet bölgelerine ulaştı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki kriz ve koordinasyon komitesi, ilk etapta gıda, kıyafet, koruma malzemesi, soba, hijyen malzemeleri ve içme suyundan oluşan 14 tırlık yardım malzemesinin afet bölgelerine ulaştığını bildirdi.
14 tırlık yardım malzemesi afet bölgelerine ulaştı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki kriz ve koordinasyon komitesi, ilk etapta gıda, kıyafet, koruma malzemesi, soba, hijyen malzemeleri ve içme suyundan oluşan 14 tırlık yardım malzemesinin afet bölgelerine ulaştığını, dün afet yerlerine ulaşan 37 kişilik ekibe ek olarak bugün de 100 kişilik bir destek ekibi ve ekipmanların bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kriz Komitesi, Türkiye’de yaşanan afet nedeniyle yapılan girişim, destek ve yardım calışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında sürdürülen yoğun çalışmalara, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da olay yerinden telefonla bağlanarak, çalışmalar ile ilgili bilgi verdi, ihtiyaçları aktardı.

Türkiye’de 10 ili etkileyen büyük depremde, her bireyi yaşatmak için büyük bir emek ve çaba ortaya koyulduğu belirtilen açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda oluşturulan kriz komitesinin depremin ikinci gününde de yoğun bir sekilde çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.

Dün afet yerlerine ulaşan 37 kişilik ekibe ek olarak bugün de 100 kişilik bir destek ekibi ve ekipmanların bölgeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İlk etapta gıda, kıyafet, koruma malzemesi, katalitik soba, hijyen malzemeleri ve içme suyundan oluşan 14 tırlık bir yardım malzemesi afet bölgelerine ulaşmıştır. Deprem bölgesinde tüm çalışmalar tek elden yürütülüyor. Tüm motivasyon oradaki çocuklarımızı anne ve babaları ile buluşturmak, göçük altında kalan kişilere yardım etmektir. Gerekli ekipmanlar bölgeye hava ve kara yolu ile aktarılırken, ağır iş araçlarının da otel alanına aktarılması için Adıyaman Valiliği ve AFAD ile gerekli istişareler yapılmıştır. 

Milli Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu ile bürokratlarımız oradadır ve gerekli girişimleri anında yapmakta, ihtiyaç duyulan katkı valilik ve AFAD koordinesi ile sağlanmaktadır.

Türkiye’nin bize sağladığı özel imkanlarla mücadelemiz devam etmektedir. KKTC tüm imkanları ve Türkiye’nin desteği ile göçük altında mücadele veren tüm vatandaşların yanındadır.”

Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığındaki komite, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve diğer yetkililerin yoğun koordinasyonuyla devam ediyor.

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