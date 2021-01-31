1,5 yıl önce ilik nakli olan Devrim Barçın'dan AŞI isyanı!

Barçın:"Tüm kayıtlarımız bakanlıkta olmasına karşın tarafımıza hiçbir bilgi verilmiyor."

İşte Barçın'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım;

1.5 yıl önce ilik nakli olmuş ve şu an da aktif tedavisi devam eden bir kişiyim.

Benim gibi onlarcası var bu ülkede.

Covid aşısının etkili olması için aldığım ilaçları yani tedavimi 2 hafta kesip aşı olup 4 hafta sonra da ikinci aşıyı olduktan sonraki 2'inci hafta da geri tedavime başlamam gerekiriyor ama tüm kayıtlarımız bakanlıkta olmasına karşın tarafımıza hiçbir bilgi verilmiyor.

Ne olmuş yani torpil ile aşı olanlar varsa sonuçta Ali bey iyi bir insan !!!