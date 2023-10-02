16 adet yangında 1.276.600 TL zarar

25 Eylül ile 01 Ekim 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (16) adet yangın ve (26) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 1.276.600 TL’dir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; çalışır durumda unutulan ekmek kızartma makinesinin ısınıp alevlenmesi, temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması, kişi/ler tarafından yakılma, vinç aracın elektrik tellerine çarpması sonucu atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması ve söndürülmeden atılan sigara izmariti sonucu olarak yer almıştır.
Hususi servis olayları ise; trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların, iki katlı evin birinci katına düşüp yaralanan şahsın ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, araçların motor bölümlerinde, ağaçlarda, çatılarda mahsur kalan ve apartmanın bodrum katında biriken su içerisine düşen kedilerin kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, İtfaiye Şubeleri’nin okullar tarafından ziyaret edilmesi, yangına karşı tedbir alınması, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
ADET
Girne
5
Lefkoşa
4
Gazimağusa
2
Güzelyurt
2
Geçitkale
1
İskele
1
Yeşilköy
1
TOPLAM
16
YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ
ADET
Elektrik Kaynaklı Kısa Devre
3
Söndürülmeden Atılan Sigara İzmariti
4
Kişi/Ler Tarafından Yakılma
4
Temizlik Maksatlı Yakılan Ateşin Kontrol Dışına Çıkması
3
Vinç Aracın Elektrik Tellerine Çarpması Sonucu Çıkan Kıvılcımların Kuru Otları Tutuşturması
1
Çalışır Durumda Unutulan Ekmek Kızartma Makinesinin Isınıp Alevlenmesi
1
TOPLAM
16
YANGIN ÇEŞİTLERİ
ADET
Çöp
3
Motorlu Araç
2
Kuru Ot
2
Depo
2
Bahçe
2
Apartman Dairesi
1
Sair
1
Çöp Bidonu
1
Ev
1
Balya
1
TOPLAM
16
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
ADET
Girne
9
Lefkoşa
6
Güzelyurt
6
Geçitkale
2
Çağlayan
1
Yeşilköy
1
İskele
1
TOPLAM
26
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ
ADET
Can Kurtarma
14
Ziyaret
5
Yangın Eğitimi
2
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması
2
Yol Güvenliği Sağlanması
1
Özel Görev
1
Yangına Karşı Tedbir Alma
1
TOPLAM
26
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