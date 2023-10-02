  • BIST 8447.92
  • Altın 1620.786
  • Dolar 27.4578
  • Euro 28.9636
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKATatar, bugün siyasi parti temsilcileriyle görüşecek

16 adet yangında 1.276.600 TL zarar

» »
25 Eylül ile 01 Ekim 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (16) adet yangın ve (26) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 1.276.600 TL’dir.
16 adet yangında 1.276.600 TL zarar

25 Eylül ile 01 Ekim 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (16) adet yangın ve (26) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 1.276.600 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; çalışır durumda unutulan ekmek kızartma makinesinin ısınıp alevlenmesi, temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması, kişi/ler tarafından yakılma, vinç aracın elektrik tellerine çarpması sonucu atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması ve söndürülmeden atılan sigara izmariti sonucu olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise; trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların, iki katlı evin birinci katına düşüp yaralanan şahsın ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, araçların motor bölümlerinde, ağaçlarda, çatılarda mahsur kalan ve apartmanın bodrum katında biriken su içerisine düşen kedilerin kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, İtfaiye Şubeleri’nin okullar tarafından ziyaret edilmesi, yangına karşı tedbir alınması, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Girne

5

Lefkoşa

4

Gazimağusa

2

Güzelyurt

2

Geçitkale

1

İskele

1

Yeşilköy

1

TOPLAM

16

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

ADET

Elektrik Kaynaklı Kısa Devre

3

Söndürülmeden Atılan Sigara İzmariti

4

Kişi/Ler Tarafından Yakılma

4

Temizlik Maksatlı Yakılan Ateşin Kontrol Dışına Çıkması

3

Vinç Aracın Elektrik Tellerine Çarpması Sonucu Çıkan Kıvılcımların Kuru Otları Tutuşturması

1

Çalışır Durumda Unutulan Ekmek Kızartma Makinesinin Isınıp Alevlenmesi

1

TOPLAM

16

YANGIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Çöp

3

Motorlu Araç 

2

Kuru Ot 

2

Depo

2

Bahçe

2

Apartman Dairesi   

1

Sair

1

Çöp Bidonu

1

Ev

1

Balya

1

TOPLAM

16

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Girne

9

Lefkoşa

6

Güzelyurt

6

Geçitkale

2

Çağlayan

1

Yeşilköy

1

İskele

1

TOPLAM

26

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Can Kurtarma

14

Ziyaret

5

Yangın Eğitimi

2

 Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

2

Yol Güvenliği Sağlanması

1

Özel Görev

1

Yangına Karşı Tedbir Alma

1

TOPLAM

26

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir haftada 59 kaza, 33 yaralı...02 Ekim 2023 Pazartesi 12:29
  • Lefkoşa ve Girne'de Yetkili Makamdan İzinsiz Müzik Yayını Yapmak02 Ekim 2023 Pazartesi 12:17
  • Yaralama ve Ciddi Darp02 Ekim 2023 Pazartesi 12:14
  • KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek02 Ekim 2023 Pazartesi 12:13
  • Vahim Zarar ve Ciddi Darp02 Ekim 2023 Pazartesi 12:12
  • İzinsiz Ateş Yakmak02 Ekim 2023 Pazartesi 12:11
  • Ercan'dan ülkeye giriş yaparken tutuklandı02 Ekim 2023 Pazartesi 12:09
  • 6 kaçak daha tutuklandı...02 Ekim 2023 Pazartesi 12:03
  • Erhan Arıklı: Yeni yolda KKTC'nin tanınması önceliklerimiz arasında02 Ekim 2023 Pazartesi 11:59
  • Ataoğlu: Geçmiş dönemde herkes elinden gelenin fazlasını yapmak için çaba gösterdi02 Ekim 2023 Pazartesi 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti