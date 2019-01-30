  • BIST 103.819
  • Altın 222,664
  • Dolar 5,2815
  • Euro 6,0344
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

16. Orkide Yürüyüşü 10 Mart Pazar günü gerçekleşiyor

» »
Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl 16. kez düzenlediği Orkide Yürüyüşü, Vodafone Telsim ana sponsorluğunda 10 Mart’ta Kozanköy-Karşıyaka istikametinde gerçekleşecek.
16. Orkide Yürüyüşü 10 Mart Pazar günü gerçekleşiyor

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl 16. kez düzenlediği Orkide Yürüyüşü, Vodafone Telsim ana sponsorluğunda 10 Mart’ta Kozanköy-Karşıyaka istikametinde gerçekleşecek.

Vodafone Telsim Genel Müdürlük Binası’nda gerçekleşen toplantıya KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, Vodafone Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Lemar Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Deniz İmer ve Play FM Direktörü Ali Dervişoğlu katıldı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakaret içeren açıklamalara soruşturma istemi30 Ocak 2019 Çarşamba 15:48
  • Slovak Büyükeçiliği'nin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partilere yönelik düzenlediği aylık toplantı yapıldı30 Ocak 2019 Çarşamba 15:45
  • Tabipler Birliği: “Nikotin içeren her ürün zararlıdır”30 Ocak 2019 Çarşamba 15:40
  • Sosyal Hizmetler Dairesi Personeline Hizmet İçi Eğitim30 Ocak 2019 Çarşamba 15:35
  • “Bir Aşk, Bir Ömür” SOS Çocuk köyü Derneği yararına sergilenecek30 Ocak 2019 Çarşamba 15:30
  • Olgun ve Ertuğ'dan Açıklama: “Fikir ayrılıkları endişe verici”30 Ocak 2019 Çarşamba 15:25
  • Eylem, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi30 Ocak 2019 Çarşamba 15:20
  • Koreli: “Enosis’e giden mihenk taşı”30 Ocak 2019 Çarşamba 15:15
  • YDP: “Türkiye’ye ihanet yarışında peşrev çekiliyor”30 Ocak 2019 Çarşamba 15:10
  • Özyiğit: “YÖK’ün bakanlığı ve YÖDAK’I baypas etmesi söz konusu değil”30 Ocak 2019 Çarşamba 15:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti