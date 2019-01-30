16. Orkide Yürüyüşü 10 Mart Pazar günü gerçekleşiyor

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl 16. kez düzenlediği Orkide Yürüyüşü, Vodafone Telsim ana sponsorluğunda 10 Mart’ta Kozanköy-Karşıyaka istikametinde gerçekleşecek.
Vodafone Telsim Genel Müdürlük Binası’nda gerçekleşen toplantıya KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, Vodafone Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Lemar Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Deniz İmer ve Play FM Direktörü Ali Dervişoğlu katıldı.
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