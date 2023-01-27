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16 Yaşındaki Helin'in Cinayet Zanlısı Mahkemeye Çıkarıldı! TDP ve BY Protesto Etti

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16 Yaşındaki Helin'in Cinayet Zanlısı Mahkemeye Çıkarıldı! TDP ve BY Protesto Etti
16 Yaşındaki Helin'in Cinayet Zanlısı Mahkemeye Çıkarıldı! TDP ve BY Protesto Etti

16 YAŞINDAKİ HELİN'İN CİNAYET ZANLISI MAHKEMEYE ÇIKARILDI: TDP VE BY PROTESTO ETTİ "BÖYLE VAHİM BİR CİNAYET OLAMAZ!"

İskele Kaza Mahkemesi, Zehie Helin Reessur cinayeti zanlısı Sefer Buğra Altundağ’ın tutukluluk süresini 7 gün daha uzattı. Zanlı Sefer Buğra Altundağ, bu sabah yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Cinayetin soruşturma subayı Müfettiş Muavini Erdim Kara maktulün otopsisi ile ilgili bilgiyi paylaştı.

-"Tedavi edilse yaşayabilirdi"

Kara, Zehie Helin Reessur’un kafasına aldığı çekiç darbelerinin tedavi edilerek yaşayabileceği, ancak ikinci safhadaki vurma olayı ile doku içi zedelenme ve nefes borusu yırtığı meydana geldiği, ölüm sebebinin bu olduğunun tespit edildiğini belirtti. Diğer yandan TDP ve Bağımsızlık Yolu Gazimağusa Örgütü de duruşma öncesi mahkeme önünde döviz açarak cinayeti protesto etti.

Sevgül Uzkan, maktulün olay sadece çekiç darbesiyle sınırlı kalsa yaşayacağına ilişkin otopsi raporuna dikkat çekerek, “Duruşma salonunda kimse gözyaşına hakim olamadı, polis ağladı, biz ağladık, böyle vahim bir cinayet olamaz” dedi.

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Uzkan, zanlının hak ettiği cezayı almasını istediklerini belirterek, yıllardır bekleyen 'Ev İçi Şiddet Yasası'nın' bir an önce çıkması için milletvekillerine çağrı yaptı.

Ece Balcı da okuduğu basın açıklamasında bir kadın, bir anne, bir baba olarak Helinlerin acısını yüreklerinde hissettiklerini vurguladı

Helin’in katil zanlısına hak ettiği cezanın verileceğine inandıklarını ve adalete güvendiklerini söyleyen Balcı, kadın cinayetlerinin politik olduğunu savundu.

Balcı, “Politikacı eğer ödevini yerine getirmezse toplumda yaşanan infialler onun notunu belirler. Bugüne kadar toplumsal cinsiyet eşitliği adına hiçbir icraat yapmamış siyasiler, tacizlerin, kadın cinayetlerinin failidirler.” ifadelerin kullanarak, bir tacizin daha cinayetle sonlandığını, ülkenin dört bir yanında tacizlerin devam ettiğini, Helinlerin yaşaması için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

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