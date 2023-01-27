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16 yaşındaki Zehie Helin Reessur cinayetinin zanlısına 7 gün tutukluluk

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16 yaşındaki Zehie Helin Reessur cinayeti zanlısı Sefer Buğra Altundağ, bugün İskele Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme zanlının soruşturma kapsamında 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.
16 yaşındaki Zehie Helin Reessur cinayetinin zanlısına 7 gün tutukluluk

Gazimağusa Meslek lisesi 11’inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un öldürülmesi meselesinde zanlı olarak görülen 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ tutuklanarak İskele Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İskele’de Çarşamba günü meydana gelen, 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur cinayetinin zanlısı Sefer Buğra Altundağ, bu sabah İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı. Mahkeme, zanlının soruşturma kapsamında 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

 

"HELİN'İN KURTULMA ŞANSI VARDI"

Mahkemede olayla ilgili yeni bulguları aktaran polis, Zehie Helin'in otopsi sonucunun incelendiğini ve kafasına aldığı darbelerin ardından müdahale edilip tedavi edilmesi halinde kurtulma şansının olabileceğinin belirlendiğini söyledi.

 

"OLAYDA KULLANILAN ÇEKİÇ, ASKERİ BÖLGEDE BULUNDU"

Katil zanlısı Altundağ'ın olayın ardından askeri bölgeye attığı çekici, askeri bölgedeki bir binada bulduklarını da belirtti. Zanlı, Zehie Helin'i, önce kafasına çekiçle, ardından da çenesine demir çubukla vurarak katletmişti...

 

2 KEZ GÖNÜLLÜ İFADE VERDİ, 7 GÜN TUTUKLU KALACAK

Polis, zanlının olayla ilgili 2 kez gönüllü ifade verdiğini belirterek, alınan ifadenin teyidi, kamera kayıtlarının incelenmesi adına 7 gün daha tutukluluk talep etti. Mahkeme, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

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