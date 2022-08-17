17 Ağustos Çarşamba günü tüm burç yorumları!

17 Ağustos Çarşamba yani ayın on yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 17 Ağustos Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Çoğu zaman kendi iyiliğiniz için çok temkinli değilsiniz, ancak Neptün'ün haritanızın en hassas bölgesindeki etkisi bugün sizi biraz geride tutabilir. Korkacak tek şeyin korkunun kendisi olduğunu kesinlikle biliyorsun, bu yüzden ne olursa olsun ilerlemeye devam et.

BOĞA

Kişisel olarak acı verici olabilecek bir durum hemen ele alınmalı ve hemen müdahale edilmelidir. Gezegenler, bunu çözmenin tek yolunun acımasız olmak olduğu konusunda uyarıyorlar. Görüşleriniz ve çalışma şekliniz önemli olan tek şey.

İKİZLER

Otoriteye karşı sağlıklı bir saygınız olabilir, ancak konumlarını kötüye kullanıyor gibi görünenlere karşı durmanız gereken zamanlar vardır ve böyle bir zaman şimdidir. Onlara güç ve sorumluluğun el ele gittiğini hatırlatmanın yollarını bulun.

YENGEÇ

Bugün bir tür para veya iş sorununu çözme şansınız varsa, bu harika, ancak uğraştığınız bazı kişilerin yaklaşımlarının biraz kaygan olduğu gerçeğini gözden kaçırmayın. Çok kolay güvenmeyin.

ASLAN

Burcunuzdaki Güneş size enerji ve coşku veriyor. Ancak diğer etkiler sizi uyarıyor, eğer bugün gereksiz riskler alırsanız, bunun gerçekten acıttığı yerde, cüzdanınızda ödeyebilirsiniz! Neden insanları etkileme ihtiyacı hissediyorsun? Seni etkilemelerine izin ver.

BAŞAK

Zihninizin arkasını uzun süredir rahatsız eden bir şüphe kemiriyor ve önümüzdeki 24 saat içinde olanlar endişelenmekte haklı olduğunuzu teyit edecek. Sonuç olarak, uzun vadeli bir ortaklığı sonlandırmanız gerekebilir.

TERAZİ

Bugün bir noktada, başkalarının arkadaşlığı hafife alınabilecek türden biri olmadığınızı bilmesini sağlamanız gerekecek. Sadece sizin pahasına zengin olmayı önemseyen insanlarla uğraşırken sıfır tolerans göstermelisiniz.

AKREP

Bugünün yıldızlarının mesajı, işverenleri ve diğer otorite figürlerini etkilemeye çalışmayı unutmanız ve yalnızca kişisel olarak size doğru gelen şeyi yapmanız gerektiğidir. Bir bireysellik dokunuşu gösterirseniz, sizi daha çok düşüneceklerdir.

YAY

Bugün başka insanlarla çalışma havasında olmayabilirsiniz ama çaba göstermelisiniz, en azından onların yaptıkları kesinlikle size bir şekilde yansıyacaktır. Sorumluluğu üstlenin ve birlikte yaptığınız şeyin adınıza layık olduğundan emin olun.

OĞLAK

Bir şeye sağlıksız bir takıntın var gibi görünüyor, ne kadar çok düşünürsen o kadar kötü hissettiriyor. Bu şey her ne ise, onu bir kez ve herkes için geçmeniz gerekir. Odaklanabileceğin çok daha iyi şeyler var.

KOVA

Bir tür ilişki dönüm noktasına geldi ve şimdi zor bir seçim yapmak zorundasın. Başkalarının sizden beklentilerine göre yapmayın, önümüzdeki yıllarda sizi en çok mutlu edecek şeylere göre yapın.

BALIK

Gezegenler, küçük ayrıntılara takılma ve büyük resmi gözden kaçırma tehlikesi olduğu konusunda uyarıyor. Günlük bir bakış açısıyla, şu anda her şey çok iyi görünmeyebilir, ancak daha yüksek bir bakış açısından her şey mükemmeldir.