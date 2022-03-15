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18 Mart Şehitleri Anma Günü Dolayısıyla Tören Düzenlenecek

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18 Mart Şehitleri Anma Günü Dolayısıyla Tören Düzenlenecek
18 Mart Şehitleri Anma Günü Dolayısıyla Tören Düzenlenecek

18 Mart Şehitleri Anma Günü çerçevesinde Cuma günü törenler düzenlenecek. 


Lefkoşa, Girne, Boğaz, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke'de düzenlenecek törenlerde günün anlam ve önemini yansıtan konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak.


BOĞAZ ŞEHİTLİĞİ'NDEKİ TÖREN
18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği'nde saat 09.00'da düzenlenecek tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Şehitlik Özel Defteri'ni imzalanacak. 
Törende, Anıtkabir'e konmak üzere Boğaz Şehitliği'nden alınan toprak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye teslim edilecek.


Boğaz Şehitliği'ndeki tören, şehitliğin gezilmesi ve kabirlere çiçek konmasıyla sonra erecek.


LEFKOŞA


Lefkoşa'daki tören, Tekke Bahçesi Şehitliği'nde saat 09.00'da çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, atışı ve İstiklal Marşı ile başlayacak.


Şehitlik Özel Defteri'nin imzalanmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak.


Tören şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle sona erecek.


GAZİMAĞUSA


Gazimağusa'daki tören Çanakkale Şehitliği'nde saat 10.00'da başlayacak. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı okunacak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, şiirler okunacak.


Din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasının ardından şehitlik ziyaret edilecek.


GİRNE


Girne'de Karaoğlanoğlu Şehitliği'nde saat 10.00'da yapılacak törende saygı duruşu, atışı, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. 


Törende konuşmalar ve şiir okunmasından sonra şehitlik gezilerek, kabirlere çiçek bırakılacak.


GÜZELYURT


Güzelyurt Atatürk Anıtı önündeki tören saat 10.00'da başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak. 


İSKELE


İskele'de Larnaka Şehitleri Anıtı'nda saat 10.00'da yapılacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak, konuşma ve şiirlerin okunmasıyla sonra erecek.
LEFKE


Lefke'de şehitler Lefke Kemal Özalper Şehitliği'nde düzenlenecek tören saat 09.00'da başlayacak. Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunacağı törende, Şehitlik Özel Defteri imzalanacak, şiir ve konuşmalar yapılacak, dua okunacak.


GAZİVEREN VE ÇAMLIKÖY ŞEHİTLERİ 


19 Mart Gaziveren ve Çamlıköy Şehitleri için de Cumartesi günü tören düzenlenecek. 
İlk tören 19 Mart Cumartesi Gaziveren Şehitler Anıtı önünde yer alacak.

Anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, konuşmalar yapılacak ve şiirler okunacak. 


İkinci tören ise Çamlıköy Şehit Emin İzzet Büstü önünde saat 10.00’da yer alacak.

Törende, çelenkler büste sunulacak, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak, konuşmalar yapılacak, şiir ve dua okunacak.

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