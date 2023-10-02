19 Okulda eylem var!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bugünden itibaren okullarda öğleden sonraları derse girmeyecek.

Öğleden sonra ders yapılamayacak okullar şöyle:

Bayraktar Ortaokulu, Bekirpaşa Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Demokrasi Ortaokulu, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Erenköy Lisesi, Esin Leman Lisesi, İrsen Küçük Ortaokulu, Kurtuluş Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu, Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi, Namık Kemal Lisesi, Osman Nejat Konuk Ortaokulu, Polatpaşa Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu, Şehit Zeka Çorba Ortaokulu, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, kamusal, nitelikli, bilimsel, laik eğitimin tamamen gözden çıkarıldığını iddia ederek, öğretmene ve öğretmen örgütlerine saldırıldığını öne sürdü.

Sendika grev kapsamında, 20 saatin üzerinde görev yapmayacak. Grev yapılan okullarda öğleden sonra dersler gerçekleştirilmeyecek. Öğle araso öğrencilerin sorumluluğu alınmayacak.

Okulların yapısal sorunlarının ortada apaçık durduğunu belirten Eylem, şöyle devam etti:

“Yaklaşık 5 bin saat öğretmensiz boş geçen dersler, 25 müdür muavini ve 3 okul müdürü eksikliği, orta eğitimde en az 5 bin öğrencinin aç kalacağı gibi gerçeklerle yüz yüzeyiz. Depreme dayanıksız olan okullarımızda tek bir çivi çakılmayıp konteynerlerin, prefabriklerin okullara doldurulması, 40’ın üstüne çıkan sınıf sayılarına çözüm üretilmemesi karşımızdaki yapının anlayışını göstermektedir. Türkçe bilmeyen öğrencilere sadece bir okulumuzda çözüm üretirmiş gibi göstermek ve öğretmenleri alanları dışında iş yapmaya zorlamak gibi daha nice yığınla sorun varken bunları yok sayıp, hiçbir öneriyi dikkate almayıp “ben yaparım olur” dayatmasına, yasa, tüzük tanımazlığa, tehdit ve baskılara karşı hep birlikte gereken onurlu mücadeleyi vermeli, bizleri dize getirmeye çalışan anlayışa ve tüm yandaşlarına gereken cevabı birlikte vermeliyiz. Öğretmeni, öğrenciyi, veliyi yok saymayan başka bir eğitimin mümkün olduğunu biliyoruz. Bakanlığa ve hükümete aylardır yaptığımız uyarıyı bir kez daha ortaya koyuyor ve yaşanacak tüm kaosun sorumlusunun eğitim bakanı ve onu seyreden hükümet olduğunun altını çiziyoruz.”