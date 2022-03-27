19. Orkide Yürüyüşü 10 Nisan Pazar Günü Yapılacak…

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) kanserle ilgili farkındalık yaratmak ve Vakfa gelir sağlamak amacıyla 2003 yılından bu yana düzenlediği, bu yıl ilk kez CENGO-V Vakfı ile işbirliği içerisinde organize edilen Orkide Yürüyüşü 10 Nisan Pazar günü yapılacak.

Ana sponsorluğunu Telsim’in üstlendiği, Bufavento – Taşkent Piknik Alanı arasındaki 9 km.’lik parkurda yapılacak 19. Orkide Yürüyüşünden elde edilecek gelir önceki yıllarda olduğu gibi yine vakfın kanser araştırmaları için oluşturduğu fona aktarılacak.

Yürüyüşle ilgili bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenlendi.

KAV’dan yapılan açıklamaya göre, basın toplantısına Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Mustafa Camgöz, CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Girne Con Kahve’nin sahibi Aslı Şadi, Dima Discount Genel Müdür Yardımcısı Hasan Çağlar ve Play FM Genel Yayın Yönetmeni Ali Dervişoğlu katıldı.

CAMGÖZ: “NÖROBLASTOM TEDAVİSİNDE KAV VE CENGO-V ORTAK ÇALIŞACAK”

Orkide Yürüyüşü ’nü bu yıl ilk kez Süleyman Cengiz Eminoğlu (CENGO-V) Vakfı’yla birlikte düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Camgöz, iki vakfı birleştiren konuların sadece iyi niyet, hayır işi yapmak olmadığını, spesifik bir projelerinin de olduğunu vurguladı.

Londra’da geliştirdikleri; çocuk kanser türü olan nöroblastomda umut veren yeni ilaçları, Kıbrıs’a da aktardıklarını, geliştirdikleri antikor ile nöroblastomu tedavi etme olanağını iki vakfın ortak bir şekilde geliştireceklerini ifade eden Camgöz, “doktora öğrencimiz Mustafa Çavuşoğlu’nun çalışma bulgularını sizinle paylaşacağız. Bu yılki 19. Orkide Yürüyüşümüzde ise; her yıl olduğu gibi yine ilerleme raporumuzu destekçilerimize sunacağız” dedi.

Açıklamaya göre,Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da konuşmasında, “Orkide Yürüyüşü’nü, pandemi döneminde de ara vermeden, dijital ortamda yürüttüklerini kaydetti ve yürüyüşü bu yıl geleneksel şekliyle gerçekleştirecek olmanın kendilerine heyecan verdiğini belirtti.

Tanpınar, “CENGO-V Vakfı’nın aramıza katılması büyük bir güç sağlayacak. CENGO-V, Kanser Araştırma Vakfı ile önemli bir sinerji yaratacak. 19. Orkide Yürüyüşü’nde de bunun imzasını atmış olacağız.” dedi.

19. Orkide Yürüyüşü’nün Bufavento – Taşkent Piknik Alanı arasındaki 9 km. lik parkurda yapılacağını belirten Tanpınar, bilet satışlarının hem dijital ortamda (https://kanserarastirmavakfi.org/online-bilet-satisi/) hem de Telsim Ortaköy Shop ve tüm Deniz Plaza şubelerinde başladığını kaydetti.

CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu ise, CENGO-V Vakfı’nın çalışmalarını aktardı, CENGO-V Vakfı olarak KAV bursiyeri Mustafa Çavuşoğlu’na verdikleri eğitim bursuyla ilgili bilgi verdi ve “Tek bir amacımız var, kanser denilen bu illetten elimizden gelen katkıyı en iyi şekilde ortaya koyarak kurtulmak” dedi.

Girne Con Kahve’nin sahibi Aslı Şadi ise, “Farkındalığın, doğayla iç içe olmanın, kanseri yenmek için doğaya dönüşün çok önemli olduğuna inanıyoruz” dedi ve KAV’ın; yetiştirdiği bilim insanlarıyla bu rahatsızlığa çözüm olmasını umduklarını vurguladı.

Ç19. Orkide Yürüyüşü’nün sponsorlarından Dima Genel Müdür Yardımcısı Hasan Çağlar da 19 yıldır Orkide Yürüyüşü’ne destek verdiklerini, bu yıl ilk defa Dima Discount Market markasıyla destek vereceklerini ve bundan sonra da Dima markası olarak destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

19. Orkide Yürüyüşü’nün medya sponsoru Play FM Genel Yayın Yönetmeni Ali Dervişoğlu ise başladığı günden bu yanan Orkide Yürüyüşü’ne destek verdiklerini kaydetti ve “Yürüyüşe katılanların yürüyüş esnasında ve yürüyüş finalinde keyifli vakit geçirmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.