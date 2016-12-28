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19 yaşındaki genç kız 5 gündür kayıp!

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19 yaşındaki genç kız 5 gündür kayıp!
Lefkoşa’da yaşayan 19 yaşındaki Nazlı Mevsimler’in günlerdir kayıp olduğu bildirildi.

Lefkoşa’da yaşayan 19 yaşındaki Nazlı Mevsimler’den 5 gündür haber alınamıyor. Cumartesi günü işten çıkan ancak eve gitmeyen Mevsimler’e ailesi ulaşamıyor. Polise başvuran aile kayıp bildirimi yaparken, polisin her yerde genç kızı aradığı belirtildi.

Daha önce evden ayrılan ve günler sonra kendiliğinden ortaya çıkan 19 yaşındaki Nazlı Mevsimler 5 gündür kayıp. Mevsimler’in Cumartesi gününden beridir kayıp olduğu, ailesinin polise başvurduğu belirtilirken, genç kızın kısa bir süre önce Lefkoşa-Dumlupınar bölgesinde bir işyerinde çalışmaya başladığı öğrenildi. Cumartesi günü öğlen saatlerinde işten çıkan genç kızın evine gitmediği, geç saatlere kadar gelmeyince ailesinin tedirginlik yaşadığı ifade edildi.  

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