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19’uncu Orkide Yürüyüşü Hazırlıklarına Başlandı

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19’uncu Orkide Yürüyüşü Hazırlıklarına Başlandı
19’uncu Orkide Yürüyüşü Hazırlıklarına Başlandı

Telsim ana sponsorluğunda bu yıl 19’uncusu gerçekleşecek Orkide Yürüyüşü, Bufavento-Taşkent Piknik Alanı arasındaki 9 km’lik parkurda yapılacak. “Kanseri yenmek için” sloganıyla gerçekleşecek etkinliğe katılım, 50 TL’lik bağış miktarı karşılığında olacak.
 

Biletler, Telsim Ortaköy Shop ve tüm Deniz Plaza şubelerinden temin edilebiliyor. Ayrıca, Kanser Araştırma Vakfı’nın resmi web sayfasından (https://kanserarastirmavakfi.org/online-bilet-satisi/ ) da yine 50 TL’lik bağış karşılığında bilet alınabiliyor. 
 

Açıklamaya göre, 19. Orkide Yürüyüşü’nde, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine çeşitli sürprizler bekliyor. Pandemi şartlarından dolayı geçen yıl etkinliğin “online/çevrimiçi” gerçekleştiğini belirten KAV gönüllüleri, bu yıl tekrar fiziksel olarak tüm KAV gönül dostlarıyla birlikte olmaktan duydukları heyecanı dile getirdiler.
 

19. Orkide Yürüyüşü’ne Telsim’in ana sponsorluğunun yanı sıra, Dima Discount, Big Rent Trading Bigibox, Girne Con Kahve ve Play FM de destek verecek.
 

Bilet numaralarını 0548 855 15 15’e SMS gönderenler, yürüyüş sonrası hediye kazanma şansını da yakalayacak. 
 

KAV’ın kansere farkındalık yaratmak ve Vakfa gelir sağlamak amacıyla ilk kez 2003 yılında organize ettiği geleneksel Orkide Yürüyüşü’nün bu yıl gerçekleşecek 19’uncusundan elde edilecek gelir, önceki yıllarda olduğu gibi yine vakfın Kuzey Kıbrıs’taki kanser araştırmaları için oluşturulan fona aktarılacak. 
 

Yürüyüş günü servis kalkış noktaları ve saatleri ise şu şekilde olacak:
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu önü 09.00’da, Girne GAÜ’den 09.00’da, Gazimağusa Belediye önü saat 08.30’da ve Güzelyurt Otobüs Terminali’nde 08.00’de.
 

Daha fazla bilgi için; Sevinç Miralay’a 0548 868 05 11 ve 05488634929 numaralı telefonlardan ulaşılabiliyor.
 

Ali Rıza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı Kat:1 No: 2 Ortaköy’de bulunan Vakfa aylık düzenli bağış için içinse ABONE KAV miktar (miktar: 10, 25, 50, 75, 100) yazıp 4271'e SMS gönderilebiliyor.

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