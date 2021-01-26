  • BIST 1.546
  • Altın 438,348
  • Dolar 7,3448
  • Euro 8,9210
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAFLAŞ:32 pozitif vaka 2 kişi yoğun bakıma alındı

2.5 Kilo uyuşturucuyla Kuzey Kıbrıs'a geçerken yakalandı!

» »
2 kilo 500 gram ağırlığında uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Daniel Emekawuru PCR sonucunun beklenmesi üzerine dün mahkemeye getirilmeden gıyabında hakkında tutukluluk emri alındı.
2.5 Kilo uyuşturucuyla Kuzey Kıbrıs'a geçerken yakalandı!

Haspolat bölgesinde askeri yasak bölge içerisinde Güney Kıbrıs’tan gelerek Kuzey Kıbrıs’a 2 kilo 500 gram ağırlığında uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Daniel Emekawuru PCR sonucunun beklenmesi üzerine dün mahkemeye getirilmeden gıyabında hakkında tutukluluk emri alındı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç 25 Ocak 2021 tarihinde saat 20.50 raddelerinde Haspolat Lefkoşa’da Askeri yasak bölge içerisinde Güney Kıbrıs’tan gelerek Kuzey Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalanan zanlı Daniel Emekawuru’nun tasarrufunda yaklaşık yaklaşık 600 Gr "ağırlığında sentetik cannobinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 1,800 Gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlının güney Kıbrıs’tan gelmesi üzerine izole altına alındığı ve PCR testinin yapıldığını ancak henüz sonucunun çıkmadığını söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak henüz ifadesinin alınamadığını bu bağlamda soruşturma maksatlı zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol’dan Açıklama26 Ocak 2021 Salı 15:08
  • İskele Belediyesi Sağlık Birimi, Elindeki Veriler Işığında Vatandaşı Aşı Programına Dâhil Ediyor26 Ocak 2021 Salı 15:05
  • Erhürman:''Kaş yapacağım derken göz çıkarmakta üstünüze yok!''26 Ocak 2021 Salı 15:03
  • Uyuşturucu zanlıları mahkemede!26 Ocak 2021 Salı 14:59
  • 2.5 Kilo uyuşturucuyla Kuzey Kıbrıs'a geçerken yakalandı!26 Ocak 2021 Salı 14:55
  • Hayvan hırsızlığı zanlıları mahkemede26 Ocak 2021 Salı 14:50
  • Muhtarlardan Hükümete Salgınla Mücadelede Birlikte Çalışma Çağrısı26 Ocak 2021 Salı 14:48
  • Pilli:Girne ve Lefkoşa'da yaşayıp başka yerde çalışanlar işe gidemeyecek26 Ocak 2021 Salı 14:47
  • Havalı Ve Ateşli Av Silahları Satışı Ertelendi26 Ocak 2021 Salı 14:45
  • Gerçekleşen Depremlerle ilgili İnşaat Mühendisleri Odası Tarafından rapor hazırlandı26 Ocak 2021 Salı 14:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti