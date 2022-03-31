2 buçuk aylık bebek yaşamını yitirdi

30.03.2022 tarihinde, saat 05:40 sıralarında, Gönyeli’de sakin Bünyamin BOZOĞLAN (E-2.5 aylık), aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından bellli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.