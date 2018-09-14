2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu bugün sona eriyor

Çatalköy Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu saat 18.30’da Vounous Nekropolü’nde düzenlenecek kapanış sergisi ve sertifika töreniyle sona eriyor.

Çatalköy Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu saat 18.30’da Vounous Nekropolü’nde düzenlenecek kapanış sergisi ve sertifika töreniyle sona eriyor.

Çatalköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre 3 Eylül’de başlayan sempozyuma yurt içi ve yurt dışından 100 sanatçı katıldı.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, 9 ülkeden 14 ve KKTC’den katılımlarla 100 sanatçının yer aldığı sempozyumun çok güzel geçtiğini ifade etti.

Hulusioğlu, amaçlarının Vounos’un hak ettiği değeri verebilmek ve 12 ay canlı tutarak turizme kazandırmak olduğunu belirtti.

Çatalköy Belediye Başkanı Hulusioğlu, projeye gönüllü olarak katkı koyan akademisyen, sanatçı ve yurt dışından gelen misafirlere teşekkür etti.