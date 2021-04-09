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2 üründe limit üstü kalıntı

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İthal ürünlerden 18 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen  ürün bulunmamıştır.
2 üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 2-8 Nisan 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 18 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen  ürün bulunmamıştır.

Yerli ürünlerden 19  numuneden 17 numune temiz olup, bitki koruma ürünü tespit edilen 1  ürün ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Yoran Tarım Ltd. ait havuçta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün İMHA edilmiştir.

Tatlısuköyü sakinlerinden Mehmet Akkaya’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

İhraç ürünlerden 34 enginar numunesinden 34’ü temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürün bulunmamıştır.

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