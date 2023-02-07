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20 kişilik sağlık ekibi Adıyaman’a gitti…Altuğra: İhtiyaç duyulan her ne varsa yardıma devam edeceğiz

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20 kişilik sağlık ekibi Adıyaman’a gitti…Altuğra: İhtiyaç duyulan her ne varsa yardıma devam edeceğiz
20 kişilik sağlık ekibi Adıyaman’a gitti…Altuğra: İhtiyaç duyulan her ne varsa yardıma devam edeceğiz

Adıyaman’a dün giden sağlık ekibine ilaveten bugün öğle saatlerinde 20 kişilik bir ekip daha uçakla bölgeye gitti.

Ercan Havaalanı’na giderek ekibi uğurlayan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Sağlık Bakanlığı’nın tüm birimleri ile Türkiye’deki depremle ilgili yürütülen çalışmalara desteğe hazır olduğunu, bakanların da gerektikçe dönüşümlü olarak Adıyaman’a gideceğini söyledi.
Altuğra, “İhtiyaç duyulan her ne varsa yardıma devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaparak bakanlığın, KKTC Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Komitesi,Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile sürekli istişare içerisinde olduğunu belirtti.

Açıklamada, sağlık çalışanları ve sivil toplum örgütlerinin bakanlığa gönüllü olarak başvurarak, Türkiye’deki deprem bölgelerine gitmek istedikleri kaydedildi.

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, “Bu aşamada öncelikli olarak arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç olduğu tarafımıza bildirilmiştir.Sağlık çalışanlarına ihtiyaç duyulduğu anda sağlık çalışanı kapasitesinin en verimli şekilde kullanılması düşünülerek organizasyon yapılmıştır. Bu doğrultuda sağlık çalışanları bölgelere sevk edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Kriz yönetiminde doğru zamanda doğru planlamayı yapmanın önemine işaret edilen açıklamada, “Türk milletinin yaşadığı acıyı derinden paylaştığımızı belirtir, KKTC Sağlık Bakanlığı olarak gereken neyse yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz” denildi.

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