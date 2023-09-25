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20 öğrenciye eğitim bursu için protokol imzalandı

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Creditwest Bank, 2023-2024 Eğitim Döneminde 20 öğrenciye eğitim bursu vermek için Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile protokol imzaladı.
20 öğrenciye eğitim bursu için protokol imzalandı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Creditwest Bank Genel Müdürlüğü’nde yer alan toplantıda, protokol ile ilgili Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs ve Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer konuşma yaptı. Toplantıya Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, KTEV Mütevelli Heyeti üyesi Berna Yılmazoğlu, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Müdürü Şevki Barutçu, Creditwest Bank Genel Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel katıldı.

 

 

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, vakfa her yıl destek olan bankaya teşekkür ederek, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı olarak eğitimde eşitliğe çok önem verdiklerini kaydetti. Örs, başarılı öğrenciler yanında ekonomik sıkıntı yaşayan öğrenciler ile devlet okullarına katkı sağladıklarını ifade etti.

 

Banka genel müdürü Mazher Zaheer de, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere burs sağlamak için işbirliği yaptıklarını belirtti. Zaheer, eğitime yapılan yatırımın, insan ve topluma yapılan en güzel yatırım olduğunu belirtti.

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