20 ölümlü kaza, 20 ölüm… Hayatını kaybedenlerin 8’i yaya…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), yılın ilk 5 ayındaki ölümlü kaza sayısı, neredeyse geçen yılın tümündeki sayıya ulaştı. Bu yıl Mayıs ayı sonuna kadar 20 ölümlü trafik kazasında, 20 kişi hayatını kaybederken, geçen yıl toplam 21 ölümlü kazada, 24

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), yılın ilk 5 ayındaki ölümlü kaza sayısı, neredeyse geçen yılın tümündeki sayıya ulaştı. Bu yıl Mayıs ayı sonuna kadar 20 ölümlü trafik kazasında, 20 kişi hayatını kaybederken, geçen yıl toplam 21 ölümlü kazada, 24 kişi yaşamını yitirmişti.

Ölümlü kaza nedenlerinde aşırı sürat ve alkol ilk iki sırada yer alırken, bu kazalarda 8 yayanın hayatını kaybetmesi dikkat çekici bir diğer veri.

-Yılda 13 bin araç trafiğe katılıyor

370 bin kayıtlı aracın olduğu ülkede, trafiğe yılda ortalama 13 bin yeni araç katılıyor. Bu yılın ilk dört ayında yeni kayıt edilen araç sayısı ise 6 bin 300…

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy, sürücülere, trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunarak, “Kontrollerimiz aralıksız devam ediyor ancak bütün sürücüleri kontrol etmemiz mümkün değil. Bizlere bu konuda kurallara uyarak, yardımcı olmalarını bekliyoruz ki trafik kazalarını azaltalım” dedi.

-Trafikte yılın ilk 5 ayındaki istatistiki veriler…

Ülkede 2023 yılının ilk 5 ayında 20 ölümlü trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 20 kişi hayatını kaybetti.

Ölümle neticelenen kazaların 9’u aşırı sürat, 6’sı alkollü araç kullanmak, 3’ü dikkatsiz sürüş, biri sağa ani dönüş, biri de yolun solunu tutmama nedeniyle meydana geldi.

Kazaların, 8’i yayaya çarpma, 6’sı araç çarpışması, 5’i tek başına oluşurken, bir kazada ise bisiklet yer aldı.

20 kişinin hayatını kaybettiği kazalarda, 8 yaya, 5 yolcu, 5 araç sürücüsü, bir bisiklet sürücüsü ve bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ölümlü kazaların, 7’si Girne, 5’i Lefkoşa, 4’ü Gazimağusa, 3’ü İskele, biri ise Güzelyurt’ta meydana geldi.

Kazalardaki sanıkların 12’si KKTC vatandaşı, 5’i çalışma izinli TC vatandaşı, biri turist İngiliz vatandaşı, biri turist Romen vatandaşı, biri ise öğrenci Kamerun vatandaşı olarak kayıtlara geçti.

İlk 5 aydaki toplam 1674 trafik kazasının, 1456’sı hasarlı, 198’i yaralanmalı kaza olurken, kazalarda 263 kişi yaralandı.

-Ulusoy: “Polis sayımız ilçe trafik şubelerinde yüzde 50’ye yakın bir oranda”

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtlayan PGM Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy, polis denetimlerinin aralıksız, günün her saatinde devam ettiğini belirterek, “Polis sayımız ilçe trafik şubelerinde yüzde 50’ye yakın bir oranda faaliyet göstermektedir. Yani, sayımız yeterli mi? Yarı, yarıya görev yapmaktayız. Mevcut polis sayımıza göre denetimlerimizi yollarda aralıksız sürdürmekteyiz” diye konuştu.

Ulusoy, “Denetimlerin sürücüler üzerinde etkili olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusunu, “Tabii ki etkilidir, şahsi düşünceme göre çok etkilidir” diyerek yanıtladı.

-120 sabit hız tespit kamerası ve seyyar araçlarla denetimler yapılıyor

Polisin evrak kontrolü yanı sıra belli noktalarda el radarıyla sürücüleri durdurup, sürat kontrolü yaptığını anlatan Ulusoy, bunun yanı sıra günün her saatinde alkol kontrolü yapıldığını söyledi. KKTC genelinde 5 ilçede seyyar mobil araçlarla da sürücülerin devamlı kontrol altında tutulduğunu belirten Ulusoy, 120 adet sabit hız tespit kamerasıyla da sürücülerin kontrolünün yapıldığını dile getirdi. Kontrollerin sürücüler üzerinde etkili olduğunu yineleyen Ulusoy, “Bunlar sayesinde kaza sayıları kısmen düşürülmüştür” dedi.

Sabit hız tespit kameralarının takılmasından önceki yıllarda ölümlü kaza sayılarının çok fazla olduğunu belirten Ulusoy, 2006 yılından itibaren bugüne kadar ülke geneline takılan sabit hız tespit kameralarının, ihtiyaç olan noktalara takılmaya devam edeceğini kaydederek, böylece kazaların daha da aza indirgeneceğini vurguladı.

Geçmiş yıllarda 60’ın üzerinde ölümlü trafik kazası meydana geldiğine, ölü sayısının ise 80 civarında olduğuna değinerek, bugün ile karşılaştıran Ulusoy, “Başarılıyız. Polisimiz gerçekten başarılıdır. Verilen imkanlara göre, polis sayımıza göre gerçekten başarılıdır ve bunu gururla söylüyorum” şeklinde konuştu.

-“Alkollü sürücülerin sabit ceza yerine mahkemede yargılanmasının daha etkili olacağına inanıyorum”

“Ölümlü kaza nedenlerinde aşırı sürat ve alkol ilk iki sırada… Cezalar caydırıcı mı?” sorusu üzerine Ulusoy, şunları kaydetti:

“Şahsi görüşüme göre yasal düzenleme yapmamız gerekir. 150 miligram üzerinde ölümlü kazalardaki alkol oranları gözümüze çarpıyor. Bu da bize, bir şeyler yapmamız gerektiğini işaret ediyor. Yasal düzenleme yapıp, belli bir alkol oranının üzerinde tespitlere sabit ceza uygulamayıp, direkt dava tebliğ ederek, mahkeme huzuruna çıkartıp, bu sürücülerin mahkemede yargılanmalarını sağlayarak, alkollü sürüş sorunu üzerine gitmemizin daha etkili olacağına inanıyorum. Çalışıyoruz bu yönde de…”

Trafik kazalarının azaltılması için paydaş kurumlarla toplantılar yaptıklarını da anlatan İbrahim Ulusoy, yollar, eksiklikler, tespitlerin ele alındığını söyledi. Kaza nedenlerinin günün sonunda rapor halinde hazırlanarak, paydaş kurumlara gönderileceğini ifade eden Ulusoy, bu çerçevede çareler bulunma yönüne gidileceğini belirtti. Ulusoy, bilimsel araştırma kapsamındaki görüşmelerin sonuçlandığında kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

-KKTC’de kayıtlı araç sayısı 370 bin

KKTC’de mevcut kayıtlı araç sayısının 370 bin olduğunu belirten İbrahim Ulusoy, yıllık olarak ortalama 13 bin yeni aracın kayıt olarak trafiğe girdiğini söyledi. 2023 yılının ilk dört ayında 6 bin 300 araç kayıt edildiğine ve araç sayılarının sürekli olarak arttığına işaret eden Ulusoy, bunun yanında nüfusun da sürekli olarak artış gösterdiğini kaydetti.

-“Ülkede ziyaretçi statüsünü kaybeden bir kişi bir ay içerisinde ehliyetini KKTC ehliyetine çevirmek zorunda”

Yabancı bir ülkede verilmiş geçerli sürüş ehliyeti olan bir kişinin ziyaretçi süresi dolana kadar yabancı sürüş ehliyeti ile araç kullanabileceğini dile getiren Ulusoy, ziyaretçi statüsü kaybedildiği andan itibaren bir ay içerisinde ehliyetin, KKTC ehliyetine çevrilmek zorunda olduğuna dikkat çekti.

TC ile KKTC arasında bir anlaşma mevcut olduğunu ve bu anlaşma gereği TC ehliyetlerinin, KKTC ehliyetine çevrildiğini ifade eden Ulusoy, diğer ülke vatandaşlarının ise öğrenci ehliyeti almalarının ardından en az 5 gün, 8 saat gündüz 2 saat gece olmak üzere 10 sürüş dersi yaparak, ehliyetlerini KKTC ehliyetine çevirebildiğini kaydetti. Ulusoy, sürüşlerin, şoför okullarında yapıldığını söyledi.

-“Herkes trafik kurallarına sıkı sıkıya bağlı olsun”

“Kazaların azaltılması için vatandaşa düşen görevler nelerdir?” sorusuna ise Trafik Müdürü Ulusoy, şu yanıtı verdi:

“Kontrollerimiz devam ediyor ancak bütün sürücüleri kontrol etmemiz mümkün değildir. Bizim sürücülerimizden istediğimiz yasa ve tüzük kurallarına uyalım. Süratli araç kullanmayalım, alkollü araç kullanmayalım. Emniyet kemerlerimizi ön ve arka koltuk dahil bağlayalım. Herkes trafik kurallarına sıkı sıkıya bağlı olsun, uysun. Bizlere bu konuda kurallara uyarak, yardımcı olmalarını bekliyoruz ki trafik kazalarını azaltalım.”

-Yayalara çağrı… “Gece fosforlu kıyafet giyin”

Yayalara da çağrı yapan Trafik Müdürü Ulusoy, “Yaya ölümlerimiz fazladır. Yayalarımızdan özellikle istediğimiz gece fosforlu kıyafet giysinler ve yaya geçitlerini kullansınlar. Yaya geçidinin olmadığı noktalarda trafiği kontrol ederek, yolun karşısına geçsinler. Araç sürücülerimizden de yayalarımızı korumalarını bekliyoruz, daha dikkatli olsunlar” uyarısında bulundu.