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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle, sanatçı Cem Kafkas bu akşam konser verecek

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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle, sanatçı Cem Kafkas bu akşam konser verecek
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle, sanatçı Cem Kafkas bu akşam konser verecek

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle, sanatçı Cem Kafkas bu akşam konser verecek.

Güvenlik Kuvvetleri Bandosu eşliğinde gerçekleşecek konser Büyükhan’da izleyicisiz yer alacak.

Konser saat 21.00’de BRT’den canlı yayınlanacak.

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