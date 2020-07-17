20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle, sanatçı Cem Kafkas bu akşam konser verecek.
Güvenlik Kuvvetleri Bandosu eşliğinde gerçekleşecek konser Büyükhan’da izleyicisiz yer alacak.
Konser saat 21.00’de BRT’den canlı yayınlanacak.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle, sanatçı Cem Kafkas bu akşam konser verecek.
Güvenlik Kuvvetleri Bandosu eşliğinde gerçekleşecek konser Büyükhan’da izleyicisiz yer alacak.
Konser saat 21.00’de BRT’den canlı yayınlanacak.
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