20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Garantörlük haklarını kullanan Türkiye’nin Kıbrıs’a 20 Temmuz 1974’te düzenlediği Barış Harekâtı’nın 46. yıldönümü çerçevesinde düzenlenen tören ve etkinlikler, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle bazı önlemlerle yapılacak. Bakanlar Kurulu’nun “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan ettiği koronavirüsle (COVİD-19) ilgili tedbirler çerçevesinde, tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu kılındı.

TOP ATIŞI VE CUMHURBAŞKANI’NIN KONUŞMASIYLA BAŞLAYACAK

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama programı, yarın saat 12.00’de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BRT’den yapacağı konuşmayla başlayacak.

YARINKİ TÖRENLER

Yarın 3 tören var. İlk tören, saat 18.00’de, Boğaz Şehitliği’nde düzenlenecek.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek. Tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın anıt özel defterini imzalamasıyla son bulacak.

Dr. Fazıl Küçük Anıtı önündeki tören ise saat 18.30’da başlayacak.

Törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve anıt özel defteri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından imzalanacak.

Rauf Raif Denktaş Anıtı’ndaki tören, anıt inşaatı nedeniyle TMT Anıtı önünde yer alacak. Saat 19.00’da başlayacak törende anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunarak bayraklar göndere çekilecek ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından anıt özel defteri imzalanacak.

20 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ LEFKOŞA’DAKİ İLK TÖREN ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE

20 Temmuz Pazartesi günü ise Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek. Tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak, anıt özel defterinin imzalanmasıyla tamamlanacak.

LEFKOŞA ŞEHİTLER ANITI

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde de tören yapılacak. Pazartesi günü saat 08.50’de çelenklerin Şehitler Anıtı’na konulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek.

Tören, anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erecek.

DR. FAZIL KÜÇÜK BULVARI’NDAKİ GEÇİT TÖRENİ

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki geçit töreni ise saat 09.30’da başlayacak.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanması ile başlayacak tören, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti temsilcisi ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapacağı konuşmaların ardından resmi geçit ile tamamlanacak.

GAZİMAĞUSA

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Pazartesi günü, ilçelerde de törenlerle kutlanacak.

Gazimağusa’da iki ayrı tören düzenlenecek.

İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 17.25’te yapılacak. Anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı’nın ardından tören tamamlanacak.

İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 18.00’de, askeri birlikler ve halkın bayramının kutlamasıyla başlayacak. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalarla devam edecek. Tören, şiirlerin okunması ve halk dansları gösterilerinin ardından tören geçişiyle sona erecek.

GİRNE… ÇIKARMA PLAJI’NDA DENİZE ÇELENKLER BIRAKILACAK

20 Temmuz için Girne’de de iki ayrı tören düzenlenecek.

İlk tören saat 08.20’da Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alacak.

Törende, denize çelenkler bırakılacak. KKTC Yelken Motor Kürek Federasyonu tarafından Adaya bayraklar çıkarılacak. Bayrakların tesliminin yapılacağı tören, İstiklal Marşı’nın okunması, meşalelerin yakılması, adadaki meşaleden alınan ateşin karaya çıkartılması, meşalenin Lefkoşa’ya götürülmek üzere GAÜ öğrencileri tarafından teslim alınması, 21 pare top atışı ve Karaoğlanoğlu Şehitliği ziyaret ile devam edecek.

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 15.30’da başlayacak.

Törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra askeri birlikler, öğrenciler ve halkın bayramı kutlanacak. Tören, konuşmalar, şiirler ve resmigeçit ile son bulacak.

İSKELE

İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 10.00’da başlayacak. Törende, anıta çelenklerin sunulması ve saygı duruşunu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören birlikleri ile halkın bayramı Kutlanacak. Tören, konuşmalar, şiirler, halk dansları gösterisi, horon gösterisi ve tören geçişi ile tamamlanacak.

GÜZELYURT

Güzelyurt’taki tören Atatürk Anıtı önünde, saat 18.00’de yer alacak. Tören, anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlanacak.

18.15’te ise Müze önündeki tören başlayacak. Tören birliklerinin denetlenmesinin ardından konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak, ve tören resmi geçitle sona erecek.

LEFKE

20 Temmuz'da Lefke'de iki tören düzenlenecek. İlk tören 08.30'da Lefke Şehitliği'nde; ikinci tören 09.00'da Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Her iki törende de çelenkler sunulacak saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Şehitlikteki törende özel defter imzalanacak ve din görevlisi şehitler için dua okuyacak.

Atatürk Anıtı önündeki törende ise tören birlikleri denetlenecek, konuşmalar yapılacak, şiir okunacak. Buradaki tören, geçit töreni ile tamamlanacak. Kaymakamlık tarafından Lefke Türk Spor Kulübü'nde tebrik kabulünde bulunulacak.

AKDOĞAN

Akdoğan Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.00’da gerçekleştirilecek.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek ve şiir okunmasının ardından tamamlanacak.

GEÇİTKALE

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Geçitkale’de de kutlanacak.

20 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00’da Atatürk Büstü önünde yer alacak törende, Büste çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

MÜZE GEMİ AÇILIŞI…

20 Temmuz Pazartesi günü Girne Yeni Limanı Zafer Rıhtımında, “Müze Gemi”nin açılışı yapılacak. Açılış saati 11.30.

AYDINCIK YAT RALLİSİ…

20 Temmuz nedeniyle bu yıl da Aydıncık Yat Rallisi gerçekleştiriliyor. Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu'nun düzenlediği ralli çerçevesinde Pazartesi günü saat 08.30’da Yavuz Çıkarma Plajı’nda etkinlik gerçekleştirilecek.

ÖRGE VOLKAN KONSERİ

21 Temmuz Salı günü saat 21.00’de BRTK bahçesinde, Örge Volkan konseri düzenlenecek. Bayrak FM organizasyonuyla düzenlenen konser seyircisiz olacak ve medya üzerinden canlı yayınlanacak.

FEDERASYON ETKİNLİKLERİ

Triatlon Federasyonu Zafer Kupası, yarın Lefke Belediyesi Plajı’nda yer alacak ve saat 07.00’de başlayacak.

Okçuluk Federasyonu, 20 Temmuz Minik ve Süper Minikler Okçuluk Turnuvası, Pazartesi günü Atatürk Spor Kompleksi Okçuluk Federasyonu tesisinde yapılacak. Başlama saati 16.00.

Atletizm Federasyonu 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu ise, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00’da Alsancak 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Anıtı önünde başlayacak, Girne Atatürk Anıtı önünde sona erecek.

ALAMİNYO ŞEHİTLERİ ANMA TÖRENİ 21 TEMMUZ’DA

Öte yandan, Barış Harekatı’nın 46. yıldönümünde şehitler de anılacak.

Alaminyo şehitleri 21 Temmuz Salı günü Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde saat 19.30’da düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Tören, Değrmenlik Lisesi öğrencilerinden günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in konuşmasıyla tamamlanacak.

TUZLA ŞEHİTLERİ İÇİN TÖREN 23 TEMMUZ’DA

Tuzla şehitleri 23 Temmuz Perşembe günü saat 09.00’da Tuzla Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, çelenklerin konulmasıyla başlayacak; saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşacak. Dua okunmasının ardından şehitlik ziyaretiyle tören sona erecek.