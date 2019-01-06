2018’de burslar için KKTC bütçesinden 30 milyon TL çıktı

Ülkenin ihtiyaç duyduğu meslek alanlarına paralel, Burs Tüzüğü’nde değişiklik yapıldı.

Bugüne kadar uygulanan “ihtiyaç fazlası alan listesi” yerine yüksek lisans (master) ve doktora eğitiminde ülkenin ihtiyaç alanları listesi yayımlanacak ve verilecek burslarla öğrencilerin tercihlerini buna göre yapmaları teşvik edilecek.

Yüksek lisans ve doktora alanları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, YÖDAK, DPÖ, üniversiteler, Ticaret ve Sanayi odaları iş birliğiyle belirlenecek.

Gençlerin doğru alanlara yönlendirilmeleri ve akademik olarak ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim görebilmeleri amacıyla Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası altında hazırlanan “Burs Tüzüğü”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2 BİN 434 ÖĞRENCİ… BURS BÜTÇESİ 30 MİLYON TL

2017-18 Öğretim Yılı’nda 2 bin 434 ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve tıp ihtisas öğrencisine toplam 30 milyon TL burs verildi.

Burs Tüzüğü konusunda TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, değişiklikle, master ve doktora yapacak gençleri doğru ve ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

“Bugüne dek ihtiyaç fazlası alan listesi yayımlıyorduk ve ihtiyaç fazlası alanlarda eğitim görenler burstan faydalanamazdı. Bu değişiklikle, master ve doktora için ihtiyaç alanları listesi yayımlayacağız” diyen Öztürkler, ihtiyaç alanlarının da titiz bir çalışmayla bakanlık, YÖDAK, DPÖ, üniversiteler, Ticaret Odası ve Sanayi Odası’nın katılımıyla belirleneceğini açıkladı.

Öztürkler, ihtiyaç listesini şubat ayında açıklamayı hedeflediklerini ifade etti.

Ziya Öztürkler, tüzük uyarınca halen destek, başarı ve devlet bursları verildiğini kaydederek, şu detayları paylaştı:

DESTEK, BAŞARI, DEVLET BURSLARI…

“Destek bursu, ihtiyaç fazlası alanlarda eğitim görmeyen ve ailesinin geliri de asgari ücretin altında olan öğrencilere verilir.

2014’e kadar üçüncü ülkelerde eğitim görenlere burs verilmiyordu ancak yaptığımız değişiklikle 2015’ten beri KKTC ve Türkiye yanında üçüncü ülkelerde eğitim görenlere de burs veriyoruz.

Başarı bursu, eskiden ÖSYM sınavlarıyla ve dereceye girerek Türkiye’de eğitime gidenlere verilirdi. Artık GCE A Level sonuçlarına göre de ilk 10 dereceye girenlere başarı bursu veriyoruz. Derecesi belli bir oranın üstünde olan öğrenciler, aile gelirine bakmaksızın başarıyı teşvik bursu alabiliyor. Amaç, başarılı öğrencileri ödüllendirip, motive etmektir.

Devlet bursu ise, kontenjan olarak belirlenen ihtiyaç alanlarında eğitim görenlere verilen burslardır.”

BURS MİKTARLARI

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, başarı bursunun asgari ücretin yüzde 60’ı; destek bursunun KKTC üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler için asgari ücretin yüzde 40’ı, TC ve üçüncü ülkelerde öğrenim görenler için asgari ücretin yüzde 50’si; devlet bursunun asgari ücretin yüzde 55’i, yüksek lisans burslarının asgari ücretin yüzde 65’i; doktora burslarının asgari ücretin yüzde 80’i ve tıp ihtisas burslarının da asgari ücretin bir buçuk katı kadar olduğunu söyledi.

HARÇ ÖDEMELERİ… ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNE DESTEK BURSU

Sosyal Hizmetler Dairesi himayesindeki öğrencilerin okul harçlarının tamamını, ailesinin aylık geliri asgari ücretin altında olan öğrencilerin okul harçlarının ise yarısını karşıladıklarını kaydeden Öztürkler, “Ülkedeki ara eleman açığını ortadan kaldırmak için de ön lisans eğitimi gören KKTC uyruklu öğrencilerin tümüne, aile gelirlerine bakmaksızın destek bursu veriyoruz” diye konuştu.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, 2017-18 Öğretim Yılı’nda toplam 2 bin 434 öğrenciye burs verdiklerini, bu amaçla 30 milyon TL kaynak kullanıldığını da açıkladı.

1095’İ KKTC, 986’SI TÜRKİYE VE 353’Ü DE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE

Öztürklerin verdiği bilgiye göre, burs alanların 1095’i KKTC, 986’sı Türkiye ve 353’ü de üçüncü ülkelerde yüksek öğrenim görüyor.

Ön lisans eğitimi gören ve burs alan 240 öğrencinin 180’i KKTC’de, 60’ı da Türkiye’de eğitim alıyor.

Burs alanlar listesindeki 1620 lisans öğrencisinin 795’i KKTC, 690’ı Türkiye ve 135’i de üçüncü ülkelerdeki üniversitelerde öğrenim görüyor.

Yüksek lisans burslarından faydalananların sayısı 40’ı KKTC, 108’i Türkiye ve 110’u da üçüncü ülke üniversitelerinde olmak üzere toplam 258.

Doktora eğitimi görüp burs alan 277 öğrenciden 80’i KKTC üniversitelerinde, 97’si Türkiye üniversitelerinde, 100’ü ise üçüncü ülkelerde bulunuyor.

Türkiye’de tıp ihtisas eğitimini sürdürüp bursu alan 31; üçüncü ülkelerde ise 8 kişi var.

BAŞVURULAR ONLINE

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, yüksek öğrenimdeki gençlerin burs işlemlerini web sitesi üzerinden kolaylıkla yapabildiğini, istenen belgeleri de bu siteye yükleyerek bakanlığa gitmelerine gerek kalmadan burs alabildiklerini söyledi.

Burs işlemleri, daireye ait https://yobis.mebnet.net/ adresli web sitesi üzerinde yapılabiliyor.

1 OCAK İTİBARIYLA BURS MİKTARI ARTIYOR

Ziya Öztürkler, burs miktarlarının 1 Ocak itibarıyla arttığını da açıkladı.

Buna göre, 870 TL olan destek bursu 1048 TL, 1087 TL olan destek bursu 1310 TL, 1196 TL olan devlet bursu 1441 TL, 1305 TL olan başarı bursu 1572 TL, 1413 TL olan yüksek lisans bursu 1703 TL, 1740 TL olan doktora bursu da 2096 oldu.

Tıp ihtisas bursları ise 3 bin 262 TL’den 3 bin 930 TL’ye yükseldi.