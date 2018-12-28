2018’de trafik kazalarında 24 kişi hayatını kaybetti

KKTC’de 2018 yılına, sel felaketi ve selde 4 gencin hayatını kaybetmesi ile dövizdeki artış ve ekonomik kriz damga vurdu.

KKTC’de 2018 yılına, sel felaketi ve selde 4 gencin hayatını kaybetmesi ile dövizdeki artış ve ekonomik kriz damga vurdu.

5 Aralık günü ve gecesi gerçekleşen şiddetli yağışlar, başta Lapta, Girne ve Dikmen olmak üzere birçok bölgede sel felaketi yaşanmasına neden oldu. Ciklos bölgesinde sel sularına kapılan arabadaki 4 genç yaşamını yitirdi. Dram 4 gencin ölmesiyle sınırlı değildi. Gece sele kapılıp hayatını kaybedenlerden birinin cesedi, sabahın erken saatlerinde; ikisinin cesedi ise daha sonra bulundu. Ancak gençlerden birinin cesedi, yoğun aramaların ardından, felaketin yaşandığı 5 Aralık gecesinden 3 gün sonra 8 Aralığın akşam saatlerinde bulunabildi. Olayda bir de kimlik tespiti yanlışlığı yaşandı ve 6 Aralık’ta cesedi bulunan kişinin açıklanan isim olmadığı, 7 Aralık’ta belirlendi.

Yaz ayları başından itibaren Türkiye kaynaklı olarak döviz TL karşında yükselişe geçti. Baharda 3,80’ler seviyesinde yer alan USD/TL kuru, Temmuz ayı sonunda 4,90 seviyesine yükseldi. Ağustos ayının ortalarına gelirken ise, serbest piyasada dolar 7 TL’nin üzerini gördü. Aynı tarihlerde EUR/TL 8 TL’nin üzerine çıkarken, GBP/TL kuru da 2017 yılı sonuna göre % 70’in üzerinde bir artışla 9’u aştı. Daha sonra Türkiye hükümeti ve kurumlarının müdahale ve önlemleriyle dövizde gerileme başladı.

Döviz artışıyla birlikte ekonomik krize girildi ve KKTC’de hayatın her alanında fiyatlarda fahiş bir artış oldu. Cumhuriyet Meclisi olağanüstü toplantıya çağırılırken; Hükümet, TL’nin değer kaybından kaynaklı yaşanan ciddi ekonomik darboğaz nedeniyle “24 maddelik önlemler paketi” hazırladı. Bakanlar Kurulu, kira sözleşmelerinde kur sabitlemesine gidilmesi, kur sabitleyen mal sahiplerine vergi indirimi yapılması, alkollü içki ve sarma tütüne Fiyat İstikrar Fonu uygulanması, tapu vergi harçlarında indirim yapılması ve kamu çalışanlarının ek mesailerinde kesintiye gidilmesi gibi birçok konuda karar üretti.

CİNAYETLER, İNTİHARLAR, MÜLTECİLER

2018’de çok sayıda cinayet ve intihar yaşandı. Cinayetlerin en vahimi, Gönyeli’de 36 yaşındaki annenin, 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürmesiydi. Yine Gönyeli’de, bir kişi, önce karısını öldürdü, sonra da intihar etti. Cinayete kurban gidenler arasında Gazimağusa’da Nijeryalı bir genç de yer aldı. İntiharlardan biri de polis karakolunda gerçekleşti. Girne'deki bir soygunun zanlısı olarak tutuklanan kişi, Boğaz polis karakolunda bulunduğu hücrede hayatına son verdi.

Yıl içinde 4’ü erkek, 3’ü kadın, 1’i çocuk olmak üzere 8 kişi öldürüldü. Cinayetlerle ilgili 11 erkek, 3 de kadın sanık bulunuyor.

Mayıs ayında Dipkarpaz kıyılarına 9 ölü beden vurdu. Boyunlarında can yeleği olan cesetlerin tekneleri batan ve boğulan mültecilere ait olduğu tespit edildi. 9 mültecinin cesedi Lefke Mezarlığı’na defnedildi. Yıl içinde ayrıca ikinci bir mülteci dramı yaşandı. KKTC’nin yaklaşık 30 kilometre açıklarındaki bir tekneden yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 mülteciyi sağ olarak kurtardı, 19 mültecinin ise cansız bedenine ulaştı.

Bu arada 2018 yılı içinde ülkede toplam 112 kaçak göçmen tespit edildi. Bunların 99’u Suriye, 13’ü de Bangladeş uyruklu.

AFRİKA GAZETESİNE SALDIRILDI, MECLİS DAMINDA BAYRAK AÇILDI

2018’in en önemli ve gündemi değiştiren olaylarından biri de, Afrika gazetesine yapılan saldırı ile Cumhuriyet Meclisi binasının damında bayrak açılması oldu. Ocak ayında, Afrika gazetesini protesto etmek için yapılan eylem sırasında, bir grup, Afrika gazetesi binasına saldırdı ve bina dışına ve içine zarar verdi. Aynı eylem sırasında, iki kişi Meclis binasının damına çıkarak KKTC, Türkiye ve Türklerin Kayı boyu bayraklarını açtı.

AÇLIK GREVİ

Yıl içinde defalarca eylem yapan CAS şirketi çalışanları, yılın son günleri yaşanırken, mahkemenin CAS’ın tasfiyesiyle ilgili kararının ardından, Ercan Havaalanı girişinde açlık grevi başlattı. Greve katılan bazı çalışanlar rahatsızlanarak tedaviye alındı.

SEÇİMLER VE 4’LÜ KOALİSYON

Yılın ilk günlerinde ülke gündeminde seçim vardı. 7 Ocak’ta gerçekleşen erken genel seçimlerde, ilk kez çarşaf liste uygulandı. Sayımı gecikmelerle tamamlanan seçimlerde, UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve YDP 2 milletvekili çıkardı. Ardından, CTP Genel Başkanı Erhürman’ın Başbakanlığında CTP, HP, TDP ve DP tarafından koalisyon hükümeti kuruldu.

Haziran ayında ise, yerel yönetimler seçimleri yapıldı. Seçimler sonucunda 28 belediyenin başkanı ve meclis üyeleri belirlendi. 28 belediyenin 5’inin başkanı değişti. Seçimlerde, muhtarlar ve azaların seçimi de yapıldı.

TRAFİK KAZALARINDA 24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2018 yılında, ülkede, 22 ölümlü trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti. Kayıtlara geçen 731 yaralanmalı kazada ise 1049 kişi yaralandı. Kayıtlara geçen hasarla sonuçlanan trafik kazası sayısı ise 2991 oldu. Polise intikal eden toplam trafik kazası ise 3744.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCULAR

Yıl içinde, polis değişik türlerde çok miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Polis Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, ele geçirilen uyuşturucular şöyle:

“Hint keneviri 19 kg 795 gr. Sentetik cannabinoid 3 kg 201 gr. Methamphetamine 693 gr. Amphetamine 22 gr. Kokain 144 gr. Eroin 45 gr. MDMA 3 gr. Ecstasy hap 2941 adet. Buprenorphine hap 73 adet. LSD 12 adet pul. Hint keneviri bitkisi 3451 kök.”

2018’E SEÇİM GÜNDEMİYLE GİRİLDİ

Ülke 2018’e seçim gündemiyle girdi. 7 Ocak’ta gerçekleşen erken genel seçimlerde 50 milletvekilinin belirlenmesi için 388 aday yarıştı. Cumhuriyet Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası ile KKTC’deki seçimlerde ilk kez çarşaf liste uygulandı. Bu değişiklik seçimlerin ardından oy sayımını geciktirdi.

1976'dan bugüne kadar ara seçimler dahil 14’üncü kez yapılan milletvekilliği seçimine, 8 siyasi partiden 379 ve 9 da bağımsız olmak üzere toplam 388 aday katıldı.

Seçime katılan siyasi partiler oy pusulasında Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Halkın Partisi (HP) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) sırasıyla yer aldı.

7 partinin 50’şer aday gösterdiği seçime MDP 29 adayla katıldı. Adaylıkları aykırı bulunan YDP Girne Adayı Okan Erdemsiz, MDP Lefkoşa 4. sıra adayı Soykan Türken, MDP Lefkoşa 8. sıra adayı Derya Karmaner ve MDP Gazimağusa 6. sıra adayı Ayşe Karakuzu’nun isimleri oy pusulasında yer aldı ancak bu adaylar seçilseler dahi vekil olamayacaktı.

117 KADIN, 7 ENGELLİ ADAY

Seçime katılan siyasi partiler, Siyasi Partiler Yasası uyarınca adaylarını belirlerken yüzde 30 cinsiyet kotası uyguladı.

Seçime, TDP’den 16, MDP’den 7, TKP Yeni Güçler’den 16, UBP’den 15, DP’den 17, YDP’den 15, HP’den 15, CTP’den 15 ve 1 de bağımsız olmak üzere toplam 117 kadın aday katıldı. Adaylardan 7’si engelliydi ancak hiçbir engelli aday vekilliğe seçilmedi.

OY SAYIMI UZUN SÜRDÜ

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Narin Ferdi Şefik, yeni seçim sisteminin sandık kurullarında görev yapanlara zor geldiğini belirterek, “6-7 saat geçmesine rağmen netice veremeyen çok sandık oldu” dedi.

Seçimin resmi sonuçları 9 Ocak’ta açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminin resmi sonuçlarını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, kurul üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarını duyurdu.

OY ORANLARI…

UBP’nin 21, CTP’nin 12, HP’nin 9, TDP’nin 3, DP’nin 3 ve YDP’nin de 2 milletvekili çıkardığı seçimde partilerin aldığı oyların yüzdelikleri şöyle gerçekleşti: TDP 8.61, MDP 0.13, TKP YG 2.67, UBP 35.57, DP 7.83, YDP 6.96, HP 17.10, CTP 20.97.

117 kadın adaydan 9’u seçildi ve Meclis’teki kadın milletvekili sayısı tarihin en yüksek sayısına ulaştı

HÜKÜMET KURMA GÖREVİ…

Seçimlerin ardından, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hükümet kurma görevi en çok vekil çıkaran UBP’ye verdi. Ancak, CTP, HP, TDP ve DP’nin koalisyon görüşmelerinde sonuca varmaları üzerine, Özgürgün Cumhurbaşkanı Akıncı’ya görevi iade etti. Bunun üzerine Akıncı hükümet kurma görevini CTP Genel Başkanı Erhürman’a verdi. Böylece CTP, HP, TDP ve DP hükümet kurdu.

Akıncı 2 Şubat’ta Cumhuriyetçi Türk Partisi- Halkın Partisi-Toplumcu Demokrasi Partisi-Demokrat Parti Koalisyon Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu listesini onayladı.

Kabinede yer alan isimler şöyle oldu: “Başbakan: Tufan Erhürman (CTP), Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı: Kudret Özersay (HP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit (TDP), Maliye Bakanı: Serdar Denktaş (DP), İçişleri Bakanı: Ayşegül Baybars Kadri (HP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami (CTP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali (CTP), Sağlık Bakanı Filiz Besim (CTP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler (TDP)”

AFRİKA GAZETESİNE SALDIRI

Afrika Gazetesi’nin 21 Ocak’taki “Kıbrıs’ta Barış Harekatı, Suriye’de Zeytin Dalı Harekatı: Türkiye’den Bir İşgal Harekatı Daha” manşeti gerekçesiyle, Afrika Gazetesi önünde eylem gerçekleştirildi.

Bir grup, eylem sırasında Afrika gazetesi binasına saldırdı ve iki eylemci, KKTC, Türkiye ve Türklerin Kayı boyu bayraklarıyla Meclis binasının çatısına çıktı. Çatıdaki iki eylemci polis tarafından aşağıya indirilmeye çalışırken, eylemciler de Meclis avlusuna girmeye çalıştı, polis engel oldu.

MECLİS’TE GERGİNLİK…

Afrika Gazetesi eylemiyle eşzamanlı olarak, Meclis’teki yemin töreninde de gerginlik yaşandı. Meclis önüne taşınan eylemcilerin sesleri arasında yemin eden milletvekilleri zaman zaman gerildi, sıra Lefkoşa milletvekillerine geldiğinde Genel Kurul’daki tansiyon da yükseldi.

UBP milletvekilleri ile YDP milletvekili Erhan Arıklı, CTP milletvekili Doğuş Derya yemin ederken salondan çıktı. Seyirci locasından Derya’ya tepki verildi. Derya’ya alkışla ve sözle tepki veren grupla seyirci locasındaki diğer grup arasında tartışma çıktı.

O sırada Meclis Başkanı görevi yürüten Hüseyin Angolemli’nin uyarılarına rağmen Genel Kurul’daki tansiyon düşmedi. Derya’ya sözlü şekilde sataşan seyirci locasındaki kişilere bazı CTP milletvekilleri de yanıt verdi. Eski başbakanlardan Özkan Yorgancıoğlu da seyirci locasındakileri uyardı, saygı istedi. Yorgancıoğlu’na da tepki verilmesiyle sinirler gerildi. Angolemli, söz konusu kişilerin dışarı çıkarılmasını istedi.

Derya, yeminin başında ve sonunda “Faşizme karşı omuz omuza” dedi ve Meclis kürsüsünden barış işareti yaparak indi.

ZAROĞLU, DERYA’NIN YÜZÜNE KAĞIT ATTI

Katiplik koltuğunda oturan YDP milletvekili Bertan Zaroğlu, yemini edip kürsüden inen Derya’nın yüzüne kağıt attı. Derya ve CTP’li vekillerle Zaroğlu arasına tartışma çıktı. Meclis Başkanı Angolemli, katiplerin bu şekilde sözlü ve fiziksel müdahalede bulunamayacağını söyleyip konunun değerlendirileceğini, gereğinin yapılacağını belirtti.

EYLEM KINANDI… SALDIRGANLAR TUTUKLU YARGILANDI…

Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırıları protesto etmek ve Afrika Gazetesi’ne destek belirtmek için eylem yapıldı. Gazete önünde toplanan 200 civarındaki kişi “Faşizme Karşı Omuz Omuza” , “Kahrolsun Faşizm” sloganları attılar.

Öte yandan, Afrika Gazetesi önünde 22 Ocak’ta gerçekleştirilen eylem dolayısıyla haklarında 7 suçtan dava açılan 6 kişiye 2 ile 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar tarafından okunan karara göre, Oktay Güney 2, Bayram Ak ve Ümit Taş 3’er, Abdülhadi Doğan 4, Mehmet İpek ve Ahmet Türkmen de 6’şar ay hapis cezası aldı.

BARIŞ VE DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI…

Sendikal Platform, Cumhuriyet Meclisi ve Afrika gazetesinde yaşanan olayları protesto etmek amacıyla 26 Ocak’ta “Barış ve Demokrasi” yürüyüşü düzenledi.

Binlerce kişi, yağmur altında, Dereboyu’ndan başlayarak Cumhurbaşkanlığı önünden geçip Meclis önüne yürüdü.

Saat 17.15 sıralarında başlayan ve yaklaşık bir saat süren yürüyüşte binlerce kişi aralıksız devam eden yağmur altında yürüdü. Çok sayıda polis de yürüyüş sırasında görev yaptı.

“Barışa, Demokrasiye, Toplumsal Varlığımıza Sahip Çıkacağız” pankartı açılan yürüyüşte, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Bu memleket bizim biz yöneteceğiz”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Birlik, mücadele dayanışma”, “ Düşünce özgürlüğü engellenemez”, “Vur vur inlesin Erdoğan dinlesin” şeklinde sloganlar atıldı.

KENNEDY TAOMWABWA DEDE’NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Nijeryalı 28 yaşındaki Kennedy Taomwabwa Dede öldürüldü. 29 Ocak’ta Gazimağusa’da yaşanan cinayetle ilgili 7 zanlı tutuklandı.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

KKTC’nin 2018 bütçesinin Meclis komitesindeki görüşmeleri seçimler nedeniyle sarktı.

Bakanlar Kurulu’nun 5 milyar 815 milyon TL olarak onayladığı 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde hızlandırılmış bir programla 28 Şubat Çarşamba günü başlayarak 4 günde görüşüldü ve 12 Mart’tan itibaren de Meclis Genel Kurulu’nun gündemine geldi.

DİPKARPAZ’DA KIYIYA VURAN CESETLER…

Dipkarpaz kıyılarına 13-14 Mayıs tarihlerinde toplam 9 ölü beden vurdu. Boyunlarında can yeleği olan cesetlerin tekneleri batan ve boğulan mültecilere ait olduğu tespit edildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin morgunda muhafaza edilen ve DNA testlerinin yapıldığı açıklanan 9 mülteci, kılınan cenaze namazının ardından, Lefke Kabristanlığı’na defnedildi.

REYNAR’IN İSTİFASI GÜNDEME OTURDU

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar, 24 Mayıs’ta görevinden istifa etti.

"Bugün itibariyle yargıçlık görevimden istifa etmiş bulunuyorum" diyerek istifa kararını açıklayan Reynar "Şahsım adına içinde yaşadığımız mevcut kurulu düzende bu göreve devam etmenin hiçbir anlam ve önemi yok" dedi.

Reynar’ın istifası uzun süre gündemde yer aldı.

7 YAŞINDAKİ OĞLUNU BIÇAKLADI...

Gönyeli’de 36 yaşındaki anne, 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

28 Mayıs’ta yaşanan ve toplumda infial yaratan olayda, Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Ballı Apartman’da kalan Bilge Lord Kunduracı’nın 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı bıçaklayarak öldürdü.

Ercan, olay yerinde yaşamını yitirirdi, anne tutuklandı.

KTHY BİNALARI MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN SATIN ALINDI

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) Lefkoşa’daki genel müdürlük ve yönetim binaları, 22 Haziran’da, üçüncü açık artırmada satıldı.

Binaları tek teklif sahibi Maliye Bakanlığı 3 milyon 678 bin sterline aldı.

YEREL SEÇİMLER… 28 BELEDİYEDEN 23’ÜNDE BELEDİYE BAŞKANLARI KOLTUKLARINI KORUDU

24 Haziran’da KKTC’de düzenlenen yerel seçimde halk dört yıl aradan sonra yeniden sandık başına gitti. 191 bin 153 seçmen için 734 sandık kuruldu.

KKTC’deki yerel seçimde, ilçedeki belediye başkanları koltuklarını korudu. Lefkoşa’da Mehmet Harmancı, Girne’de Nidai Güngördü, Gazimağusa’da İsmail Arter, Lefke’de Aziz Kaya, Güzelyurt’ta Mahmut Özçınar, İskele’de Hasan Sadıkoğlu, 4 yıl daha görev yapmak için seçmenlerden destek buldu.

Akdoğan’da CTP adayı Ahmet Latif, Akıncılar’da CTP adayı Hasan Barbaros, Alayköy’de CTP adayı Hulusi Manisoy, Alsancak’ta bağımsız aday Fırat Ataser, Beyarmudu’nda UBP adayı İlker Edip, Büyükkonuk’ta UBP adayı Ahmet Sennaroğlu, Çatalköy’de bağımsız aday Mehmet Hulusioğlu, Dikmen’de CTP adayı Yüksel Çelebi, Dipkarpaz’da CTP adayı Suphi Coşkun, Esentepe’de Bağımsız aday Cemal Erdoğan, Geçitkale’de CTP adayı Hasan Öztaş, Gönyeli’de CTP adayı Ahmet Benli, İnönü’de bağımsız aday Ali Öncü, Mehmetçik’te bağımsız aday Cemil Sarıçizmeli, Paşaköy’de UBP adayı Halil Tülücü, Tatlısu’da DP adayı Hayri Orçan, Vadili’de UBP adayı Mehmet Adahan da, koltuklarını koruyan ve dört yıl daha görev yapmak üzere yeniden seçilen isimler oldular. Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, yüzde 83.3 oy oranıyla yerel seçimlerde en yüksek desteği elde eden aday oldu.

KKTC’deki yerel seçimlerde 28 belediyeden sadece 5’inin başkanı değişti. Lapta’da seçim yarışını bağımsız aday Mustafa Aktuğ kazanırken, Yeni Boğaziçi Belediyesi’nde kazanan Bağımsız Aday Mustafa Zurnacılar oldu. Değirmenlik Belediye Başkanlığı’nı CTP’den Ali Karavezirler kazandı. Yeni Erenköy Belediye Başkanlığı’na bağımsız aday Emrah Yeşilırmak, Serdarlı Belediyesi Başkanlığı’na UBP’li aday Halil Kasım seçildi.

YILIN İKİNCİ 6 AYLIK DİLİMİNDE DÖVİZDEKİ ARTIŞ VE EKONOMİK KRİZ İLE SEL FELAKETİ

2018 yılının ikinci 6 aylık diliminde gündemin başlıca konuları, dövizdeki artış ve ekonomik kriz ile sel felaketi ve sele dört gencin kurban verilmesi oldu.

Ekonomistlere göre, Türkiye’de başkanlık sisteminin ekonomi ve siyaset üzerine getirdiği belirsizlikler; yurtdışında Amerikan Merkez Bankası’nın dünya piyasalarına enjekte ettiği fazla likiditeyi geri toplama çabaları; diğer yandan Brexit ve AB’nin geleceğine ilişkin negatif öngörüler ve tüm piyasa oyuncularını diken üstünde tutan ticaret savaşlarına bağlı olarak döviz TL karşısında yükselişe geçti.

KURLARDAKİ ARTIŞ

Baharda 3,80’ler seviyesinde yer alan USD/TL kuru, Temmuz ayı sonunda 4,90 seviyesine yükseldi. Ağustos ayının ortalarına gelirken ise, serbest piyasada dolar 7 TL’nin üzerini gördü. Aynı tarihlerde EUR/TL 8 TL’nin üzerine çıkarken, GBP/TL kuru da 2017 yılı sonuna göre % 70’in üzerinde bir artışla 9’u aştı. Daha sonra Türkiye hükümeti ve kurumlarının müdahale ve önlemleriyle dövizde gerileme başladı. Hem Türkiye’de hem de KKTC’de faizler artırıldı.

Döviz artışıyla birlikte ekonomik krize girildi ve KKTC’de hayatın her alanında fiyatlarda fahiş bir artış oldu. Cumhuriyet Meclisi olağanüstü toplantıya çağırılırken; Hükümet, TL’nin değer kaybından kaynaklı yaşanan ciddi ekonomik darboğaz nedeniyle “24 maddelik önlemler paketi” hazırladı. Bakanlar Kurulu, kira sözleşmelerinde kur sabitlemesine gidilmesi, kur sabitleyen mal sahiplerine vergi indirimi yapılması, alkollü içki ve sarma tütüne Fiyat İstikrar Fonu uygulanması, tapu vergi harçlarında indirim yapılması ve kamu çalışanlarının ek mesailerinde kesintiye gidilmesi gibi birçok konuda karar üretti.

SEL FELAKETİ

2018 yılına damga vuran en önemli olaylardan biri, yoğun yağış nedeniyle yaşanan sel felaketi oldu. Sel sularına kapılan bir araçtaki dört kişinin hayatını kaybetmesi ülkede büyük üzüntü yarattı.

Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, 5 Aralık sabahı ile 6 Aralık sabahı arasındaki 24 saatte, Selvilitepe’ye metrekareye 246 kilogram yağış düştü. Kozanköy’de 165, Beylerbeyi’nde 128, Alsancak’ta 111, Girne’de 83, Dipkarpaz’da 76, Kalkanlı’da 61, Karaoğlanoğlu’nda 59, Çamlıbel’de 52, Zafer Burnu’nda 49, Çayırova’da 38, Akdeniz’de 31, Yenierenköy’de 30, Esentepe’de 26, Sipahi’de ise 22 kg. yağmur tespit edildi.

DÖRT GENÇ YAŞAMA VEDA ETTİ

5 Aralık günü ve gecesi gerçekleşen şiddetli yağışlar, başta Lapta, Alsancak, Girne ve Dikmen olmak üzere birçok bölgede sel felaketi yaşanmasına neden oldu. Ciklos bölgesinde sel sularına kapılan arabadaki Gaye Soyutok (K-18), Tolga Bekci (E-21), Ahmet Kılıç (E-23) ve Günay Kandaz (K-18) hayata veda etti.

Dram 4 gencin ölmesiyle sınırlı değildi. Gece sele kapılıp hayatını kaybedenlerden birinin cesedi, sabahın erken saatlerinde; ikisinin cesedi ise daha sonra bulundu. Ancak gençlerden birinin cesedi, yoğun aramaların ardından, felaketin yaşandığı 5 Aralık gecesinden 3 gün sonra 8 Aralığın akşam saatlerinde bulunabildi. Olayda bir de kimlik tespiti yanlışlığı yaşandı ve 6 Aralık’ta cesedi bulunan kişinin açıklanan isim olmadığı, 7 Aralık’ta belirlendi.

Gençlerin cenaze törenine aileleri ve sevenleriyle birlikte, vatandaşlar, devlet ve hükümet yetkilileri katılırken; Güney Kıbrıs’tan bazı siyasiler de cenaze töreninde yer aldı.

BİLANÇO

Aşırı yağışların gerçekleştiği 5 Aralık akşamı yaşanan sel felaketinde, 12 ev/bina, 93 yol ve duvar, 90 evin eşyaları ile 143 araç zarar gördü. Selden etkilenen 57 kişiye barınma hizmeti sağlandı, 16 kişiye yardım ulaştırıldı.

CİNAYETLER…

2018 yılının ikinci 6 aylık diliminde de cinayetler ve intiharlar yaşandı.

Doğancı’da 52 yaşındaki Nigar Erhalk eşi tarafından av tüfeği ile vuruldu.

Girne’de çocuk parkındaki bankta uyumakta olan 26 yaşındaki Hasan Polat Sepetçioğlu, bıçaklanarak öldürüldü.

Gönyeli’de bir ikametgah içerisinde, günlük ev işlerinde çalışmakta olan 45 yaşındaki Gülbahar Ulutan, bir erkek şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Gönyeli’de sakin Sevinç Karasalih (K-60) eşi tarafından boğularak öldürüldü, eşi Hasan Yılmaz Karasalih (E-63) ise cinayetin ardından kendi yaşamına son verdi.

Çayönü’nde yaşan 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen, İskele’de ormanlık alanda öldürüldü.

İNTİHAR

Gazimağusa’da Murat Güder (E-49), Bedi’s Ormanı içerisinde kendine ait salon araç içerisinde intihar etti.

Girne'deki bir soygunun zanlısı olarak tutuklanan 30 yaşındaki Ahmet Sarıkılıç, Boğaz polis karakolunda bulunduğu hücrede hayatına son verdi.

Lefkoşa'da Gesfi Döviz Bürosu soyuldu. Yüzü maskeli kişi, tasarrufunda bulunan tabancayı görevli şahsa doğrultup, yaklaşık 14 bin TL tutarındaki parayı çaldı.

UBP’DE BAŞKAN DEĞİŞİMİ YAŞANDI

UBP Genel Başkanlık seçiminde, UBP eski Genel Başkan ve Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar ve UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun yarıştı.

Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar ikinci tura kaldı. Ersin Tatar’la birlikte ikinci tura kalan Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, UBP Genel Başkanlığı yarışından çekildiğini açıkladı. Özgürgün’ün çekilmesinin ardından Kurultay Divanı, Ersin Tatar’ın UBP Genel Başkanı seçildiğini açıkladı.

TC LEFKOŞA BÜYÜKELÇİSİ ALİ MURAT BAŞÇERİ

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi, Derya Kanbay’ın yerine Ali Murat Başçeri oldu.

103 MÜLTECİ KURTARILDI, 19 MÜLTECİ HAYATINI KAYBETTİ, 26 KİŞİ KAYIP

KKTC’nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir mülteci grubunu taşıyan tekne tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 mülteciyi sağ olarak kurtardı, 19 mültecinin cansız bedenine ulaştı. 26 kişinin ise kayıp olduğu belirlendi.

AÇLIK GREVİ

Yıl içinde defalarca eylem yapan CAS şirketi çalışanları, yılın son günleri yaşanırken, mahkemenin CAS’ın tasfiyesiyle ilgili kararının ardından, Ercan Havaalanı girişinde açlık grevi başlattı. Greve katılan bazı çalışanlar rahatsızlanarak tedaviye alındı.

VEFATLAR

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) eski milletvekillerinden, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarından ve TKP Yeni Güçler Genel Sekreteri Sonay Adem, vefat etti. Uzun süre tedavi gören Adem, 61 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kıbrıslı Türklerin tanınmış simalarından, Selimiye Camii eski Baş Müezzinlerinden Ahmet Gürses, hayatını kaybetti. 57 yıl boyunca Selimiye Camii’nde görev yapan 87 yaşındaki Gürses, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Kıbrıs Türk Futbolunun efsane isimlerinden Sevim Ebeoğlu, 87 yaşında vefat etti. Cenaze töreninde tabuta, AEL, Fenerbahçe, Doğan Türk Birliği formaları konuldu. Doğan Türk Birliği ve Rumların AEL takımında futbol oynayan Ebeoğlu, Türk ve Rum takımlarının birlikte olduğu Kıbrıs Futbol Federasyonu döneminde gol kralı olan ilk Kıbrıslı Türk unvanını taşıyordu.

PARİS HİLTON KKTC’YE GELDİ

Dünyaca ünlü Amerikalı model, şarkıcı, aktris ve yazar Paris Hilton, bir otelde düzenlenecek etkinliğe katılmak üzere özel uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.