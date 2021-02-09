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2020-2021 Bahar Dönemi burs başvuruları sürüyor

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Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü,  2020-2021 öğretim yılı Bahar Dönemi yüksek öğrenim burslarına başvuruların ay sonuna kadar https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak  yapılabileceğini hatırlattı.
2020-2021 Bahar Dönemi burs başvuruları sürüyor

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü,  2020-2021 öğretim yılı Bahar Dönemi yüksek öğrenim burslarına başvuruların ay sonuna kadar https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak  yapılabileceğini hatırlattı.

Daire Müdürü Ziya Öztürkler, yazılı açıklamasında, KKTC Üniversitelerinde öğrenim gören ve 2020-2021 Güz döneminde burs hakkı elde eden öğrencilerin de yine https://yobis.mebnet.net adresinden akademik bilgilerini güncellemeleri  ve  transcript ile Bahar Dönemi öğrenci belgelerini sisteme yükleyerek başvurularını tamamlamaları gerektiğine işaret etti.

T.C. ve 3.Ülkelerde öğrenim gören ve 2020-2021 Güz döneminde burs hakkı elde eden öğrencilerin ise burslarının devamı için herhangi bir işlem yapması gerekmiyor.

 

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