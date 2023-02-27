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2021-2022 üretim yılı don, kuraklık ve verim kaybı tazminatları ödendi

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2021-2022 üretim yılı don, kuraklık ve verim kaybı tazminatları ödendi
2021-2022 üretim yılı don, kuraklık ve verim kaybı tazminatları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2021-2022 üretim yılı tahıl ve baklagil yem bitkilerinin don, kuraklık ve verim kaybı tazminatlarının K.T. Kooperatif Merkez Bankasına gönderildiğini ve ödemelerin yapıldığını duyurdu.

Genel Tarım Sigortası Fonu yaptığı açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi tarafından tahıl ve baklagil yem bitkilerinin ekili olduğu alanlarda gözlem, inceleme ve tartımlar yapıldığını ve Meteoroloji Dairesi’nden alınan resmi yağış ve don bilgileri ile de harmanlanarak 2021-2022 üretim yılında zarar gören köy ve/veya bölgeler ilan edildiğini hatırlattı.

Açıklamada, “Bu bağlamda zararlar kapsamına giren 226 köydeki 5712 üreticiye 726.526 dönüm alan için toplam 41.610.227,50 TL tazminat ödemesi yapılmıştır. Üreticilerimiz, İkamet Adresi bazında hazırlanmış tazminat bordrolarına ait ödemelerini Köy Kooperatif Şirketlerinden ve Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’ndan alabileceklerdir” denildi.

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