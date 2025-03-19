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21 bin sterlini cebe indirdi

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Lefkoşa’da meydana gelen “sahte belge düzenleme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutuklanan B.K mahkemeye çıkarıldı.
21 bin sterlini cebe indirdi

Polis memuru Emrah Turgal mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 17-18 Aralık 2024 tarihlerinde, Lefkoşa’nın Dumlupınar bölgesinde bir şahsa ait iki daireyi, kendisine yetki verilmediği halde sahte satış sözleşmesi düzenleyip, başka bir şahsa 160,000 Stg karşılığında satmak için anlaşarak, söz konusu şahıstan toplam 21,000 Stg parayı sahtekarlıkla temin ettiği ettiğini söyledi.

Polis, olayın 18.03.2025 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında zanlının tutuklandığını belirtti.

Polis, Göçmenköy’deki evinde yapılan aramada bin sterlin bulunarak, emare alındığını açıkladı.

Polis, mesele ile ilgisi olduğu tespit edilen bir şahsın ise arandığını söyledi.  Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 2 gün ek süre istedi.

Polis, mal sahibinin ileride satış için daireleri göstermesi amacıyla anahtarı verdiğini ancak koçanları hazır olmadığı için şimdilik satışa çıkarmayacağını söylediğini, sadece müşteri bulması için anahtarları verdiğini ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

 

 

 

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