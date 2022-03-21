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21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü etkinlikleri bugün gerçekleştiriliyor.

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Etkinliklerin 21 Mart’ta gerçekleştirilmesinin ise ayrı bir sebebi var.
21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü etkinlikleri bugün gerçekleştiriliyor.

Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü....

21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü etkinlikleri bugün gerçekleştiriliyor.

Etkinliklerin 21 Mart’ta gerçekleştirilmesinin ise ayrı bir sebebi var.

21’inci kromozomun 2 tane yerine 3 tane olması takvimlerde 21 ve 3 rakamını özel kılıyor. Bu yüzden Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü 21 Mart’ta kutlanıyor.

Down Sendromu, bir kromozom anomalisidir. Sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down Sendrom’lu bireylerde ki kromozom sayısı 47’dir. Hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom yer alması ile meydana gelir. Bu sebepten dolayı Down Sendromu Trisomy 21 diye de bilinmektedir.

Down Sendromu'nun oluşmasında; ülke, milliyet, sosyo-ekonomik statü farkı yoktur. Down Sendromuna sebep olduğu bilinen tek etmen hamilelik yaşıdır, hamilelik yaşı ilerledikçe risk artar. Ülkemizde, doğum öncesi dönemde anne adaylarının, Down Sendromu gibi fetal anomaliler ve kromozomal bozukluklara yönelik tarama testleri ve USG incelemeleri hakkında bilgilendirilmeleri sağlanarak gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Ortalama her 800 doğumda bir görülür. Tüm dünyada 6 milyon civarında Down Sendromlu birey yaşamaktadır.

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