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21 Mart Dünya Ormancılık Günü Basın Bildirisi

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21 Mart Dünya Ormancılık Günü Basın Bildirisi
21 Mart Dünya Ormancılık Günü Basın Bildirisi

21 Mart Dünya Ormancılık Günü, tüm dünyada ve ülkemizde ormanların insan hayatındaki öneminin anlaşılması ve idrak edilebilmesi açısından her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanmaktadır. Ormanların doğal ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olması, özellikle içinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde bu kaynağı çok daha verimli kullanmak, korumak ve artırmak yönündeki çalışmaları her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir.

Ülkemizdeki orman varlığının özellikle bulunduğumuz iklim şartları da gözönüne alındığında ne kadar hassas bir ekosistem içerisinde bulunduğu açıkça görülmektedir. Yarı kurak iklim şartlarının yarattığı zorlu koşullar, ormanlarımızın mevcudiyetini tehdit eden en önemli etkendir. Özellikle yaz mevsiminin yarattığı aşırı sıcaklıklar ve bu sıcaklıkların uzun bir zaman periyoduna yayılması, yangın risklerini artırmakta ve bu da milli servetimiz olan ormanların yok olmasına yol açmaktadır.

Ormanlarımızın etkin bir şekilde korunması için Dairemiz her türlü şartlarda ve tüm imkânlarını seferber ederek, en iyisini yapma gayreti içerisindedir. Bu bağlamda, “ormanı sadece ormancı değil, sevgi korur” sözü de burada büyük anlam kazanmaktadır. Ormanlarımızı, tüm ülke halkı olarak kendi canımız ve kendi malımız gibi korumak, gelecek nesillere daha fazla orman varlığı bırakmak ve her zaman bu bilinç ile hareket ederek en önemli varlığımız olan çocuklarımıza küçük yaşlardan bu bilinci aşılamak hepimiz için bir yurttaşlık görevi olmalıdır.

Bu kapsamda günün anlam ve önemine binaen Dairemiz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonu’nda “Ülkemizde Yürütülen Ormancılık Çalışmaları, Sorunlar ve Yapılması Gerekenler” konulu bir panel düzenleyecektir. Panelde, mevcut çalışmalar ve karşılaşılan sorunlar ile bunların çözümü hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır.

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