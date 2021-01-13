  • BIST 1.566
  • Altın 444,086
  • Dolar 7,4316
  • Euro 9,0656
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPilli:10 yerel vaka, 1 ölüm...

21 Ton altın satıldı!

» »
Merkez Bankası eylül ayında gerçekleştirdiği 45.5 tonluk altın satışının ardından kasımda 20.9 ton altın sattı. Uzmanlar, TCMB'nin döviz rezervi ihtiyacını karşılamak için satış yapmış olabileceğine işaret etti.
21 Ton altın satıldı!

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından hazırlanan kasım ayı raporuna göre, Türkiye 20.9 ton satışla merkez bankaları arasında ilk sırada yer aldı. Yılın ilk 11 ayında 201 ton altın alan TCMB, 66.4 tonluk satış gerçekleştirdi. Böylece TCMB net 134.6 tonluk altın alımı yapmış oldu.

Sözcü'den Recep Genel'in haberine göre, NoorCM Bireysel Portföy Yönetimi Birim Müdürü Arzu Toktay, satışla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'nin 20.9 ton satış ile diğer merkez bankaları ile ayrışması değişen beklentilerden ziyade likidite ihtiyacı ile açıklanabilir. Türkiye üçüncü çeyrekte başlayan ve kasım ayında da süren altın satışına rağmen 2020 yılı genelinde altın rezervini en fazla artıran ülke olarak görülüyor” ifadelerini kullandı.

'Türkiye en fazla altın rezervine sahip ülkeler arasında 11. sırada'

TCMB'nin altın ithalatını sınırlamak için yurtiçi piyasalara altın vermeyi tercih etmiş olabileceğini belirten altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise “TCMB altın ithalatı dolayısıyla yurtdışına döviz çıkışını azaltmak istemiş olabilir” diye konuştu.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları kasımda 16 ton altın satın alınırken, 23.3 tonluk satış yapıldı. Kasımda Özbekistan 8.4 ton, Katar 3.1 ton, Hindistan 2.8 ton ve Kazakistan 1.7 ton altın alırken, Türkiye 20.9 ton, Moğolistan 2.4 ton altın sattı.

Verilere göre ABD 8.133 ton altın ile en fazla altın rezervine sahip ülke konumunda bulunuyor. Bu ülkeyi 3.362 ton ile Almanya, 2.451 ton ile İtalya takip ediyor. Türkiye ise 547 ton ile 11. sırada yer alıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dövizler sert düşüş yaşıyor!28 Aralık 2020 Pazartesi 14:10
  • Döviz güne nasıl başladı?24 Aralık 2020 Perşembe 09:26
  • ‘Mutasyon’ endişeleri Dolar/TL'yi arttırdı21 Aralık 2020 Pazartesi 17:51
  • Fitch: İktidarın bankacılığa müdahalesi, 'negatif görünüm' değerlendirmesinin sebeplerinden biri12 Aralık 2020 Cumartesi 19:45
  • Altın fiyatında tarihi düşüş!05 Aralık 2020 Cumartesi 15:45
  • Vakıf Katılım’dan 7/24 Para Transferi21 Kasım 2020 Cumartesi 09:39
  • Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar 7,51'e geriledi; Euro 9'un altına düştü!19 Kasım 2020 Perşembe 14:11
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.Dövizlerde aşırı hareketlilik!19 Kasım 2020 Perşembe 14:06
  • Piyasalar Erdoğan'ın faiz mesajıyla dalgalandı! İşte dövizde son durum18 Kasım 2020 Çarşamba 18:20
  • Bitcoin Son 3 Yılın Zirvesinde18 Kasım 2020 Çarşamba 09:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti