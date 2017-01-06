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21 yaşındaki genç, Hintkeneviri tasarrufu nedeniyle tutuklandı

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21 yaşındaki genç, Hintkeneviri tasarrufu nedeniyle tutuklandı
Girne'de gerçekleşen olayda, polis tarafınca üzerinde ve evinde arama yapılan 21 yaşındaki gence ait 3 gram ağırlığında kenevir ele geçirildi.

Geçtiğimiz gün (05.01.2017), saat 16:30 sıralarında, Girne’de Ö.S.(E-21)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu evde polis tarafından yapılan aramada; toplamda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal kırıcı ile 5 adet sarma sigara izmariti ve bir adet hassas terazi bulunduğu kaydedildi.

21 yaşındaki Ö.S.'nin tutuklanmış olup, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

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