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21 Yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 2 arkadaşı tutuklandı

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Gönyeli’de meydana gelen Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’nin şüpheli ölümle ilgili olarak 2 arkadaşı tutuklanarak dün mahkeme huzuruna getirildi.
21 Yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 2 arkadaşı tutuklandı

Gönyeli’de meydana gelen Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’nin şüpheli ölümle ilgili olarak 2 arkadaşı tutuklanarak dün mahkeme huzuruna getirildi.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Cemil Özalkım olayla ilgili bulguları aktardı. Özalkım, 3 – 5 Şubat 2021 tarihleri arasında Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’nin ikametgahının yatak odasında vefat ettiğini belirterek, maktulün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldığını kaydetti.  Polis, maktulün üzerinde 6 Şubat 2021 tarihinde 10.00-11.00 saatleri arasında Lefkoşa Devlet Hastanesi Morgunda Adli Tip Uzmanı Dr. İdris DENİZ tarafından otopsi yapıldığını belirtti. Otopside maktulün kalp ve sağ akciğer üzerinde yapılan baskı nedeniyle tahribat ve ezilme oluştuğunun anlaşıldığını dile getiren Polis çavuşu Özalkım,  ancak maktulün kesin ölüm sebebinin tetkiklerin sonucunda belli olacağını ifade etti.

Özalkım, yürütülen soruşturma kapsamında 8-9 Şubat 2021 tarihleri arasında maktulün babası Khairt Elshaify ile Amro Yehya Kamaledi HASSANIN adlı zanlının telefon görüşmesi gerçekleştirdiğinin belirlendiğine işaret ederek, söz konusu konuşmada ikametgâhta Ahmad Mohammad Badee HAMAD adlı zanlının bulunduğu yönünde bir diyalog geçtiğinin tespit edildiğini anlattı. Mahkemeden temin edilen derdest emri gereği söz konusu zanlılar Amro Yehya Kamaledi HASSANIN ile Ahmad Mohammad Badee Hamad’ın Lefkoşa’da tespit edilip tutuklandığına dikkat çeken Özalkım, ayrıca olay günü ikametgâhta iki şahsın daha bulunduğunun öğrenildiğini açıkladı. Özalkım, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların telefonlarında incelemeler yapılacağını, aranmakta olan şahıslarla emarelerin söz konusu olduğunu ve maktulün kesin otopsi sonucunun beklendiğini vurgulayarak, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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