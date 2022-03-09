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“21. Yüzyıl Öğretmeninin Genel Yeterlilikleri Çalıştayı” Düzenleniyor

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Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü, 21. Yüzyıl öğretmeninin genel yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla “21. Yüzyıl Öğretmeninin Genel Yeterlilikleri Çalıştayı” düzenliyor.
“21. Yüzyıl Öğretmeninin Genel Yeterlilikleri Çalıştayı” Düzenleniyor

21. Yüzyıl Öğretmeninin Genel Yeterlilikleri Çalıştayı” Düzenleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü, 21. Yüzyıl öğretmeninin genel yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla 21. Yüzyıl Öğretmeninin Genel Yeterlilikleri Çalıştayı” düzenliyor.

Bu kapsamda, 11 Mart 2022 Cuma günü saat 09.00’da Golden Tulip Hotel’de başlayıp üç farklı oturumda gerçekleştirilecek çalıştay ile dış paydaş düşünce, görüş ve önerileri toplanacak.

Düzenlenecek olan çalıştaya, Milli Eğitim Bakanlığı bürokrat, eğitim uzmanı, denetmen ve daire temsilcileri, Kamu ve özel okullardan oransan örneklem yöntemiyle belirlenecek okul müdür, müdür muavini ve öğretmenler, eğitim sendikaları (KTÖS, KTOEÖS), Kamu yükseköğretim kurumları (YÖDAK, AÖA, DAÜ, LAÜ ) ve Mecliste temsil edilen siyasi parti (UBP, CTP, HP, DP, YDP)   temsilcileri katılacak.

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21. Yüzyılda yaşanan her alanda yaşanan hızlı gelişimin eğitim alanı üzerinde yarattığı değişimler nedeniyle öğretmenlik meslek statüsünün güçlendirilmesi doğrultusunda düzenlenecek olan çalıştay ile öğretmenlerin kendi yetkinlik düzeylerinin ve geliştirilmesi gereken yönlerinin belirlenmesi, öğretmenlerin mesleğe kabul ve adaylık süreçlerinde, mesleki gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesi ile bu ihtiyaçları gidermeye yönelik faaliyetlerin planlanması, öğretim faaliyetlerinin denetlenmesi ve değerlendirilmesi ile kariyerlerinin gelişimi ve yükselmeleri, sonuç olarak öğretmenlik meslek statüsünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BASIN BÜROSU

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