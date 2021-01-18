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23 yaşındaki genç ağır yaralandı

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Kaza sonucu PU 878 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Girne'de sakin 22 yaşındaki Murat Özdemir yaralanarak kaldırılmış olduğu Girne Akçiçek hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahade altına alındı.
23 yaşındaki genç ağır yaralandı

Dün, Girne'de Sht. Ast. Sb. Cemil Akın sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Beylerbeyinde sakin 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir yönetimindeki PH 670 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizce anayol konumunda bulunan Uğur mumcu caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Girne'de sakin 20 yaşındaki Mehmet Eren Düzce yönetimindeki PU 878 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çarpmadan sonra ileri doğru savrulan PH 670 plakalı araç yolun solunda bulunan taş duvara çarptıktan yolun sağına geçip kaldırım taşlarına çarpıp kaldırım üzerinde durdu.

Yine çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan PU 878 plakalı araç ise yolun solunda bulunan taş duvara ve Hasan Cafer İlkokulu tabelasına çarpıp durdu.

Kaza sonucu PU 878 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Girne'de sakin 23 yaşındaki Murat Özdemir yaralanarak kaldırılmış olduğu Girne Akçiçek hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahade altına alındı.

Yine aynı kazada yaralanan PH 670 plakalı araç sürücüsü Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip acil servis yoğun bakım ünitesinde müşahade altına alındı.

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