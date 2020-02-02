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23 yıl önce TC Milli piyango biletini sahteleyip ikramiyeyi almıştı

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23 yıl önce TC Milli piyango biletini sahteleyip ikramiyeyi almıştı
23 yıl önce TC Milli piyango biletini sahteleyip ikramiyeyi almıştı

Ocak 1997 ayı içerisinde 31.12.1996 çekiliş tarihli 7937381 nolu TC Milli Piyango çeyrek biletini sahteleyip Gazimağusa Milli Piyango baş bayisine gösterip 12 milyon beşyüz bin lira parayı tahsil eden L.G.P 31.1.20 tarihinde Ercan havalimanından çıkış yapmakta olduğu bir esnada tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 31.1.20 tarihinde, sahte belge düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla para temin etme suçlamalarıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

1977 yılında TC Milli Piyango biletini sahtelemek suretiyle 12 milyon 500 bin lira alan şahıs tutuklandı İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Löğmen Yücetürk olgularla ilgili verdiği şahadette zanlının Ocak 1997 ayı içerisinde 31.12.1996 çekiliş tarihli ve 7937381 çekiliş numaralı milli piyango idaresine ait çeyrek biletin onlar hanesindeki 8 rakamı üzerine 0 rakamı yapıştırmak ve bilet numarasını 7937301 olarak düzenleyip kazanmış gibi göstererek Gazimağusa ana bayi D.Z.G’ e ibraz ettikten sonra belirtilen miktarı bayiden tahsil etmek suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Aleyhinde soruşturma başlatılan ve derdest emri ıstar edilen zanlının 31.1.20 tarihinde Ercan hava limanından çıkış yapmakta olduğu esnada tutuklandığına değinen Yücetürk zanlının ifade vermediğini ve herhangi bir beyanda da bulunmadığına vurgu yaptı. El yazı örneklerinin incelenmek üzere uzmana gönderildiğini, alınacak ifadeler yanında olayın eski olması ve tahkikatına yeni başlamış olması nedeniyle zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç zanlının 23 yıldan sonra tutuklanmasına bir anlam veremediğini belirttikten sonra avukatı olmayan zanlıya söz hakkı verdi. Yargıcın söz hakkı vermesi üzerine konuşan zanlı aradan uzun yıllar geçtiğini, bu süre içerisinde hakkında polis soruşturması yapıldığını ve KKTC vatandaşlığına alındığını, 23 yıldan beri KKTC de yaşadığını, böyle bir suç işlemişse niye bu güne kadar polisin kendisini bulmadığını belirterek 16 yaşındaki oğlunun rahatsızlığı nedeniyle  tedavisi için Ercan’ dan çıkış yaparken tutuklanmasını eleştirdi ve “ benim çocuğumun sağlığı ne olacak” diye dert yandı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının oğlunun rahatsızlığının acil olmadığını değerlendirdikten sonra, eski yıllardan olan bir suç nedeniyle polisin tahkikata ihtiyacı olduğuna değindikten sonra zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

 

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