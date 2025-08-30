  • BIST 11288.05
  • Altın 4562.425
  • Dolar 41.0977
  • Euro 47.9835
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKATrump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı

24 Yaşındaki Genç Kadın Evinde Ölü Bulundu

» »
Dağyolu’nda 30 Ağustos 2025 tarihinde saat 01.30 sıralarında 24 yaşındaki Şirin Melisa Engin, ikamet ettiği evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
24 Yaşındaki Genç Kadın Evinde Ölü Bulundu

Dağyolu’nda 30 Ağustos 2025 tarihinde saat 01.30 sıralarında 24 yaşındaki Şirin Melisa Engin, ikamet ettiği evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ani ölümle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

30.08.2025 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Dağyolu’nda sakin Şirin Melisa ENGİN  (K-24) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde, görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir.

Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahse konu ikametgahta Polis tarafından yapılan aramada, içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü, yarım cm genişlikte LSD türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır. İkametgah sakini M.E.(E-37) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 2024 Yılı Faaliyet Raporu: 2024 yılında 6 milyar 850 milyon 900 bin TL kâr29 Ağustos 2025 Cuma 16:45
  • UEFA Avrupa Ligi kura çekimine dair son dakika gelişmeleri...29 Ağustos 2025 Cuma 14:37
  • Üstel'den gençlere "işinizi yapmadık diye küsmeyin "29 Ağustos 2025 Cuma 14:31
  • Erhürman’dan Tatar’a: Televizyonda sorularımızı birbirimize sorabilmeyi çok isterim29 Ağustos 2025 Cuma 13:42
  • Sosyal Sigortalar Dairesi İskele Bürosu yeni hizmet binasına taşınıyor29 Ağustos 2025 Cuma 13:18
  • Şüpheli hareketleri ele verdi, 1 gramla yakalandı29 Ağustos 2025 Cuma 11:56
  • Çelik bariyerlere çarpan alkollü sürücü tutuklandı29 Ağustos 2025 Cuma 11:55
  • Lapta’da ani ölüm: 73 yaşında hayatını kaybetti29 Ağustos 2025 Cuma 11:54
  • Öz oğlunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan baba serbest29 Ağustos 2025 Cuma 11:47
  • Erhürman, Tatar’a çağrısını yineledi: Televizyon programında halkın önünde konuşalım29 Ağustos 2025 Cuma 11:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti