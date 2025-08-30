24 Yaşındaki Genç Kadın Evinde Ölü Bulundu

Dağyolu’nda 30 Ağustos 2025 tarihinde saat 01.30 sıralarında 24 yaşındaki Şirin Melisa Engin, ikamet ettiği evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ani ölümle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

30.08.2025 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Dağyolu’nda sakin Şirin Melisa ENGİN (K-24) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde, görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir.

Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahse konu ikametgahta Polis tarafından yapılan aramada, içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü, yarım cm genişlikte LSD türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır. İkametgah sakini M.E.(E-37) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.