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24 yaşındaki genç, yatağında ölü olarak bulundu...

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24 yaşındaki genç, yatağında ölü olarak bulundu...
24 yaşındaki gencin sara-epilepsi hastası olduğu ve ölümünün hastalığından dolayı gerçekleştiği düşünülüyor...

DETAY GAZETESİ

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde son sınıf öğrencisi olan 24 yaşındakş Hakan Erol, Lefke’de ikamet ettiği evinin yatak odasında saat 13.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre yatağında ölü olarak bulunan 24 yaşındaki gencin sara-epilepsi hastası olduğu ve ölümünün hastalığından dolayı gerçekleştiği düşünülüyor.

Erol’un yarın otopsisisinin yapılacağı ve asıl ölüm sebebinin oraya çıkacağı da gelen bilgiler arasında... 

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