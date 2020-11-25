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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

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Gün nedeniyle bazı örgütler bugün Güzelyurt ve Lefkoşa’da Kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş yapıyor.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Güzelyurt’ta bugün “Hiç bir şiddet karanlıkta kalmayacak” sloganıyla kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş yapılıyor. Güzelyurt 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Organizasyon Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, yürüyüş saat 17.30’da Güzelyurt Terminali’nde başlayıp, Güzelyurt Kapalı Pazarı’nda sona erecek.

Kıbrıs Feminist İnisiyatifi de, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bugün Lefkoşa’da dayanışma eylemi düzenliyor.

İnisiyatiften verilen bilgiye göre, “Ateşe Veriyoruz” adıyla düzenlenecek eylem, saat 17.00’de Kuğulu Park’ta yer alacak. Kıbrıs Feminist İnisiyatifi, hem ülkede hem de dünyada yükselen “erkek şiddetine karşı” bugün yapılacak eylemde kadının sesini sokağa taşıyacağını belirtti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi Başkanı Ghada Fathi Waly, dünya genelinde her üç kadından birinin çoğu aile içi olmak üzere şiddete maruz kaldığını açıkladı.

Ofisten yapılan yazılı açıklamada, Waly’nin “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne” ilişkin açıklamaları paylaşıldı. Waly, dünya çapında milyonlarca kadının temel insan hakkı olan şiddetten uzak yaşama imkanından mahrum olduğunu belirtti.

Baraka Kültür Merkezi bugün sat 18.00’te yürüyüş gerçekleştirecek.Kumsal Park’ta başlayacak yürüyüş ile Meclis’te sona erecek. 

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