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27-28 Ocak 1958 mücadelesinde şehit düşenler Lefkoşa’da anıldı

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27-28 Ocak 1958 Direnişi’nde şehit düşenler, Lefkoşa’da Şehitler Anıtı veKüçük Kaymaklı Mezarlığı'nda düzenlenen törenlerle anıldı.
27-28 Ocak 1958 mücadelesinde şehit düşenler Lefkoşa’da anıldı

Kıbrıs Türkü'nün 27-28 Ocak 1958’de sergilediği mücadele ve mücadelede şehit düşenler Lefkoşa’da Şehitler Anıtı ve şehitlerin bazılarının gömülü olduğu Küçük Kaymaklı Mezarlığı'nda düzenlenen törenlerle anıldı.

Törenlere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Lefkoşa Türk Belediyesi ve bazı kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Kıbrıs Türk Şehitler Abidesi önündeki törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar  konuşma da yaptı, konuşmasında 27-28 Ocak 1958’in Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Verilen mücadele ile birlikte Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş, dönemin Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu’nun, 1955 ten itibaren Kıbrıs Türküne yönelik başlatılan saldırılara ve baskı karşısında Kıbrıs Türkü'nün eşitliği için verdiği mücadelenin, İngiliz Sömürge Yönetiminin de saygısını kazandığını belirten Tatar, Bozkurt Gazetesinin 28 Ocak 1958’de "İngiliz Taksimi Kabul Etti" manşeti ile yayımlanması üzerine, Gazimağusa ve Lefkoşa’da gençlerin başlattığı yürüyüşlerin İngiliz Sömürge Yönetimi tarafından orantısız güç kullanılarak sindirilmek istendiğinde 7 şehit verildiğini anlattı.

1957-1958’de verilen destansı direnişler sayesinde Zürih ve Londra konferanslarının bir noktaya getirilebildiğini belirten Tatar, Zürih ve Londra anlaşmalarıyla da Kıbrıs Türkü'nün tarihten gelen haklarının, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı yapılarak tescil edildiğini ifade etti.

Kıbrıs Rum Tedhiş Örgütü'nün (EOKA) Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ENOSİS (adayı Yunanistan’a bağlamak) için bir sıçrama tahtası olarak gördüğünden dolayı cumhuriyetin ömrünün uzun olmadığını belirten Tatar, Türkiye’nin adaya Zürih  ve Londra Antlaşmalarıyla Türkiye’ye tanınan garantörlük haklarını kullanarak çıktığının da altını çizdi.

O zamanlar verilen mücadelenin, şimdi de KKTC altında verilen mücadelenin iki devletlilik yani egemen eşitlik temelinde bir anlaşma için olduğunu ifade eden Tatar, “O yüzden 27-28 Ocak 1958 verilen o destansı mücadelenin, tarihe bakıldığında  bir dönüm noktası olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş antlaşmalarında Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit kurucu ortağı, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin bir garantör ülke olarak tescil edilmesinde büyük katkısı olduğunu düşünmekteyiz” dedi.

Ersin Tatar, şehitlere rahmet diledi, gazilere de saygılarını iletti.

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