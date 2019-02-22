27. kez düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali bu yıl uluslararası adını taşıyacak...

Gazimağusa Çocuk Festivali bu yıl 27. kez düzenleniyor. Festival kapsamında bugün Mağusa Belediyesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Gazimağusa Çocuk Festivali bu yıl 27. kez düzenleniyor. Festival kapsamında bugün Mağusa Belediyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan İsmail Arter, bu yıl 27'ncisi düzenlenen festivalin ismini değiştirerek bundan böyle Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali olarak anılacağını duyurdu.

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları'nın da hazır bulunduğu toplantıda festival programı açıklandı.23 Şubat 2019 tarihinde başlayacak olan festivalin 31 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanacağı duyuruldu. Festival yarın liseler arası gerçekleşecek 2'inci Ses Buluşması ön elemeler ile başlayacak. Bu yıl 2'incisi düzenlenecek olan Ses Buluşması yarışmasının Tarık Sezer ve Orkestrası eşliğinde yapılacağı duyuruldu.