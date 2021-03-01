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27 UKÜ Öğrencisi Covid-19, çalışanlar için ise tedbir yok!

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Bugün açıklanan vakalar arasında Haspolatta görülen vakaların hepsinin bir öğrenci yurdunda görüldüğü açıklanmıştı.
27 UKÜ Öğrencisi Covid-19, çalışanlar için ise tedbir yok!

Bugün açıklanan vakalar arasında Haspolatta görülen vakaların hepsinin bir öğrenci yurdunda görüldüğü açıklanmıştı.

DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI

O açıklama:

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı Açıklama 

1 Mart Pazartesi Covid-19 genel durumunda açıklamış olduğumuz Lefkoşa Haspolat Bölgesi'nde çıkan 27 vakanın tamamı  bir öğrenci yurdunda tespit edilmiştir. 

Pozitif çıkan vakalar son 3 ayrdır KKTC'de ikamet eden öğrencilerden oluşmaktadır. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takipleri yapılmış, öğrencilerin tamamı izole edilmiştir. 

Karantina süreci boyunca takipleri devam edecektir

TOPLU NAMAZ VE HALI SAHA MAÇI

UKÜ (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) öğrencileri  karantina kurallarını dinelemeyerek  UKÜ’de bulunan mescitte toplu namaz kıldı ve UKÜ’deki halı sahada maç yaptı.  UKÜ yetkililerinin  ise öğrencileri uyarmadıkları ve bilgilendirmedikleri belirtiliyor.

HİÇBİR ÖNLEM YOK

Pozitif ve temaslı sayısının bu kadar çok olduğu UKÜ’de öğretim üyeleri ve diğer çalışanlar için hiçbir önlem alınmadığı da belirtildi. Çalışanlar vardiya sistemi olmadan normal  mesai yapmaya devam ediyor.

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