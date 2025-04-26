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290 sürücü rapor edildi

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Trafik ekipler tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1816 araç sürücüsü kontrol edildi.
290 sürücü rapor edildi

Trafik ekipler tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1816 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 290 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 32 araç ise trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 111’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 11’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 19’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u muayenesiz araç kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i trafik ışıklarına uymamak ve 88’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.

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