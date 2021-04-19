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3 muhalefet partisi Meclis'in ertelenmesine sert tepki verdi

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Meclisin ertelenmesinin ardından muhalefet partileri ortak bir basın açıklaması yaptılar
3 muhalefet partisi Meclis'in ertelenmesine sert tepki verdi

CEMAL ÖZYİĞİT

“Ülkemiz tarihi günlerinden biri yaşıyor. Halkımız sorunlarına çare üretecek bir merci bekliyor. Ama merci koltukta daha fazla nasıl daha fazla oturabilirim derdinde. Oysa, hükümetlere düşen görev, halkın sorunlarına çare üretmek, her şeyden önce yasalara, anayasalara söz söyletmemek, önce kendisi saygı duyup, yasaları eksiksiz uygulamanın yoluna gitmektir.

3 vekilinin devşirilmesiyle oluşturulan azınlık hükümeti ölü doğdu. Yönetime geldi geleli, kaos ve karmaşa aldı başını gitti. Biz daha iyi para buluruz mantığıyla hareket edildi ama sonuç belli. Tüm bunların içinde, anayasa mahkememizin aldığı karar var. Bu karara dil uzatılıyor, bu kararı alanlar tehdit ediliyor ama anayasayı öncelikle koruması gerekenler buna ses çıkarmıyor. Artık halk kararını kendi verecek. Bir an önce halka gidelim.”

GÜLŞAH SANVER MANAVOĞLU

“Bugün bilindiği üzere erken seçimle ilgili çalışma vardı. Muhalefet olarak nisaba destek verip meclisin açılmasını sağlayacaktık. Aylardır uyarılara kulak tıkayan hükümet, zaruri olan son tarihte bu adımı atmayarak gene bugün bu yola başvurmuştur. Yargıyla başlayan ve bu hareketle devam eden demokrasi darbesiyle karşı karşıyayız. Demokrasiyi savunanlar için bu durum kabul edilemez. İktidar tarafından yapılanlar, toplum yararı ve menfaatleri için değil, bilakis kendi partilerinin iç siyasi çatışmaları içinde planlanan hukuksuz davranışlardır. Önemli olan ortak bir seçim tarihinin belirlenmesidir. Hükümeti aklı selime davet ediyoruz.”

TUFAN ERHÜRMAN:

“Çok büyük sıkıntılarla boğuşulan bir dönemde, yaşamamamız gereken şeyleri yaşatmaya devam ediyor hükümet bize. Seçimden kaçmak için meclisin iradesine hükümet darbe vurdu. Sağlıkla ilgili sıkıntılarla açıklanması mümkün değil. Sabah 10’dan beri muhalefet ile buradayız. Bir kaç toplantı yapıldı Meclis Başkanı ile beraber. Muhalefet, çeşitli önerilerde bulundu. Meclis çalışmasında istisnalar yaratabileceğimizi söyledik. İçeride sadece steno, katip arkadaşlar olsun, nisabı sağlayalım ve sonra da meclisi açalım.

Ülkeyi Haziran ayında tek bir vekil için sandığa götürmeyelim dedik. Ancak nihayetinde hükümet; meclis başkanıyla toplandı, hukuki olmayan bir karar üretti, meclis çalışanları idari izinli saydı ve oy çokluğuyla bir karar üretti. Bu karar da yürürlükte değil. 10 gün meclisi ertelediklerini iddia ediyorlar ama yürürlükte olan böyle bir karar yok. Tüm bunları da muhalefet partileri ile istişare etmeden yapmaya devam ettiler. Tüm dert, kendilerinin ilan ettiği seçimi, 2022’ye ertelemek.

Bunu yapabilmek için de hiçbir kuralı tanımıyorlar. Meclisin iradesine ve kurumsal yapısına darbe vurmayı göze alacak kadar kendilerinden geçtiler. Önerdikleri tarih, Temmuz 2022’ye kadar hiçbir şey yapamamasıdır. Bir azınlık hükümeti, meclis yokmuş ve her istediğini yapabilirmiş gibi davranmaya devam ediyor. Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

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