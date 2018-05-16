3 yerde yangın çıktı

1. 15.05.2018 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu yolun kuzey kısmında
gece kulüpleri bölgesinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu sahibi henüz tespit olduğu
tespit edilemeyen beş dönümlük biçilmemiş arpa ekini yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam
etmektedir.
2. 15.05.2018 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesinde, M.Ö.(E-53)
tedbirsizliği ve ihmalkarlığı sonucu iş yerinde spiral makinesi ile demir kestiği esnada makineden
çıkan kıvılcımların iş yeri yanında bulunan dere yatağı içerisindeki kuru otları tutuşturması sonucu bir
yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu
üç dönümlük alan içerisinde bulunan kamışlık ve kuru otlar tamamen, Fethi GAMSIZOĞLU’na ait
çinkodan mamul ağıl ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem
başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
3. 15.05.2018 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Esentepe’de, C.H.(E-41), gerekli emniyet tedbiri
almaksızın tasarrufunda bulunan spiral makinesi ile demir kesimi yaptığı sırada makineden atılan
kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın polis itfaiye ve
Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, Durali Polat ATEŞ'e ait dört
dönümlük arazi içersinde bulunan kuru otlar ile 25 adet zeytin ve 1 adet çam ağacı tamamen yanarak
zarar görmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam
etmektedir.
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