3 yerde yangın çıktı

1. 15.05.2018 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu yolun kuzey kısmında

gece kulüpleri bölgesinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu sahibi henüz tespit olduğu

tespit edilemeyen beş dönümlük biçilmemiş arpa ekini yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam

etmektedir.



2. 15.05.2018 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesinde, M.Ö.(E-53)

tedbirsizliği ve ihmalkarlığı sonucu iş yerinde spiral makinesi ile demir kestiği esnada makineden

çıkan kıvılcımların iş yeri yanında bulunan dere yatağı içerisindeki kuru otları tutuşturması sonucu bir

yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu

üç dönümlük alan içerisinde bulunan kamışlık ve kuru otlar tamamen, Fethi GAMSIZOĞLU’na ait

çinkodan mamul ağıl ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem

başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.



3. 15.05.2018 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Esentepe’de, C.H.(E-41), gerekli emniyet tedbiri

almaksızın tasarrufunda bulunan spiral makinesi ile demir kesimi yaptığı sırada makineden atılan

kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın polis itfaiye ve

Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, Durali Polat ATEŞ'e ait dört

dönümlük arazi içersinde bulunan kuru otlar ile 25 adet zeytin ve 1 adet çam ağacı tamamen yanarak

zarar görmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam

etmektedir.