  • BIST 101.954
  • Altın 186,110
  • Dolar 4,4697
  • Euro 5,2934
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

3 yerde yangın çıktı

» »
3 yerde yangın çıktı
3 yerde yangın çıktı

1. 15.05.2018 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu yolun kuzey kısmında
gece kulüpleri bölgesinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu sahibi henüz tespit olduğu
tespit edilemeyen beş dönümlük biçilmemiş arpa ekini yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam
etmektedir.


2. 15.05.2018 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesinde, M.Ö.(E-53)
tedbirsizliği ve ihmalkarlığı sonucu iş yerinde spiral makinesi ile demir kestiği esnada makineden
çıkan kıvılcımların iş yeri yanında bulunan dere yatağı içerisindeki kuru otları tutuşturması sonucu bir
yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu
üç dönümlük alan içerisinde bulunan kamışlık ve kuru otlar tamamen, Fethi GAMSIZOĞLU’na ait
çinkodan mamul ağıl ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem
başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.


3. 15.05.2018 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Esentepe’de, C.H.(E-41), gerekli emniyet tedbiri
almaksızın tasarrufunda bulunan spiral makinesi ile demir kesimi yaptığı sırada makineden atılan
kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın polis itfaiye ve
Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, Durali Polat ATEŞ&#39;e ait dört
dönümlük arazi içersinde bulunan kuru otlar ile 25 adet zeytin ve 1 adet çam ağacı tamamen yanarak
zarar görmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam
etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!16 Mayıs 2018 Çarşamba 07:45
  • TARIM SİGORTASI FONU YARGIYA MI GİDİYOR?16 Mayıs 2018 Çarşamba 06:45
  • Dövizde rekor üzerine rekor!15 Mayıs 2018 Salı 21:07
  • 19 Mayıs kutlamaları başladı15 Mayıs 2018 Salı 19:09
  • İki toplumlu “Kamusal Nitelikli Eğitim” konferansı Ledra Palace Otel’de yapıldı15 Mayıs 2018 Salı 19:07
  • Gazze’de bilanço ağırlaşıyor: 61 ölü, binlerce yaralı15 Mayıs 2018 Salı 18:05
  • Baybars: “Vatandaşlık iptalleri vicdanla değil, hukukla ilgili”15 Mayıs 2018 Salı 17:12
  • Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.. İşte tam liste...15 Mayıs 2018 Salı 16:45
  • Ticaret Odası İsrail’i kınadı15 Mayıs 2018 Salı 16:28
  • Hak-Sen cezaevi çalışanlarının eyleme gideceğini açıkladı15 Mayıs 2018 Salı 16:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti