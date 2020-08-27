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30 Ağustos Zafer Bayramı Gerekçeli Polis Duyurusu

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30 Ağustos Zafer Bayramı Gerekçeli Polis Duyurusu
30 Ağustos Zafer Bayramı Gerekçeli Polis Duyurusu

30 Ağustos Zafer Bayramı, tören programı nedeniyle; 30 Ağustos 2020 (Pazar) tarihinde, Lefkoşa’da, saat 07:30’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Alpet - Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan yol trafik akışına kapatılacaktır.

 

Belirtilen tarih ve saatlerde;

  • Yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Alpet-Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacaktır.

 

  • Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Hastanesine gitmek isteyen sürücüleri, Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını kullanmak suretiyle Yakın Doğu Bulvarına ulaşabileceklerdir.

 

  • Gönyeli Çemberi istikametinden gelip, Yakın Doğu Hastanesine gitmek isteyen sürücüler, Hidden Garden - TED Koleji önü ve Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanarak hastaneye ulaşabileceklerdir. 

 

  • Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesini veya Honda (Eski Tofaş) ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Alpet-Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesini kullanmaları,

 

  • Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli Çemberini kullanmaları,

 

  • Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları, 

 

  • Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa Anayolu’nun kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları önemle rica olunur.       


2- 30 Ağustos Zafer Bayramı tören programı nedeniyle; 30 Ağustos 2020 (Pazar) tarihinde, Gazimağusa’da, saat 16:00’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar, İsmet İnönü Bulvarının, DAÜ Çemberi ile Sulu Çemberi arasında kalan kısmı ile Baykal çemberi trafik akışına kapatılacaktır.

 

Belirtilen tarih ve saatlerde;

  Trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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